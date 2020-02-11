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11.02.2020 20:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

За деньгами придется побегать

Донские муниципалитеты не знают, как взыскать транспортный налог
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 28(8082)
С первого января муниципалитеты Ростовской области получили право распоряжаться транспортным налогом. Донской регион - единственный в России, где с нынешнего года применяется этот механизм. Но первопроходцам всегда тяжело: взыскать деньги и правильно распорядиться ими оказалось не так-то просто.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Планируется, что в 2020 году муниципалитеты получат 3,4 миллиарда рублей. Еще около миллиарда рублей составляет недоимка, которая также должна пойти на наполнение местных дорожных фондов. Как получить и потратить эти средства, обсуждалось на транспортном форуме "Линии сообщения-2020".

- Если раньше местные дорожные фонды формировались за счет акцизных сборов на бензин и субсидий из бюджета области, то сейчас муниципалитеты Дона получили право использовать 100 процентов транспортного налога. В других регионах цифры значительно ниже. К примеру, в Кировской области - 15 процентов, во Владимирской - 50. Однако возникает ряд вопросов, которые необходимо решать на местах, - сообщил "РГ" исполнительный директор ассоциации "Совет муниципальных образований Ростовской области" Виктор Ляхов.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Прежде всего, речь идет о неравномерности поступлений. Юридические лица обязаны платить транспортный налог ежеквартально, то есть четыре раза в год, физические - не позднее 1 декабря. Поэтому чиновники опасаются, что средства будут неравномерно поступать в бюджеты и аккумулируются лишь в ноябре - декабре, а дороги необходимо ремонтировать и строить круглый год.

- В прошлом году бюджет нашего дорожного фонда составлял 33,6 миллиона рублей, а в этом году, согласно подсчетам, мы должны получить 52,2 миллиона, - заявил глава администрации Тацинского района Николай Кошелев. - К этой сумме следует прибавить и недоимку около 4,9 миллиона рублей. Предполагается, что в первом квартале у нас будет два миллиона рублей акцизных сборов и 2,5 миллиона за счет погашения недоимки. Этих средств все равно недостаточно для полноценного ремонта автомобильных дорог.

Министр финансов Ростовской области Лилия Федотова возразила, что неравномерность поступления транспортного налога никак не связана с заключением контрактов на обслуживание и ремонт дорог. Главы районов могут рассчитываться запланированными ассигнованиями. А чтобы денег на ремонт хватало, придется искать дополнительные возможности для пополнения дорожного фонда. Перечень таких источников открыт. Чаще всего муниципалитеты направляют в дорожные фонды доходы от аренды земель в полосах отвода, платных парковок, объектов дорожного сервиса, безвозмездные поступления.

- Мы провели анализ формирования дорожных фондов муниципалитетов и выяснили, что в прошлом году все надеялись на поступления из дополнительных источников, - сказала заместитель министра транспорта региона Елена Козловская. - А в 2020 году лишь 11 муниципалитетов и городских округов области озаботились их поиском. Тем не менее Минтранс будет оказывать адресную помощь районам.

Фото: iStock
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Другая проблема, о которой говорили представители муниципалитетов, связана с некорректным начислением налога и невозможностью взыскать недоимку. К примеру, в Тацинском районе 150 тысяч рублей начислены умершим автовладельцам. 2,2 миллиона рублей должны за транспортный налог лица, проживающие за пределами Ростовской области, и даже приставы не могут их разыскать, чтобы взыскать деньги. Многие автолюбители ездят на машинах по доверенности и тоже не платят налог.

Для решения проблемы глава администрации города Шахты Андрей Ковалев предложил сформировать единую информационную базу, к которой будут подключены представители налоговой службы, судебных приставов и департамента мировых судей.

"Это упростит формирование исполнительных листов для взыскания транспортного налога на 3-4 месяца", - объяснил он.

Главы муниципалитетов предложили, чтобы Федеральная налоговая служба делилась с администрациями информацией о "физиках", которые не платят транспортный налог. Налоговики заметили, что они не имеют права распространять личные данные граждан, но всю информацию о юридических лицах предоставить готовы. Заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области Мария Человская считает, что муниципалитеты должны активнее сотрудничать с ФСПП.

- Главы муниципальных образований имеют возможность нам помочь. Дело в том, что мы не можем в должной мере использовать такую эффективную меру, как арест транспортного средства. Ведь арестованный автомобиль нужно поместить на специализированную автостоянку. Увы, но официальная стоянка для автомобилей есть лишь в Мясниковском районе, и везти туда арестованные машины из других районов накладно, - сказала она.

Поэтому главы должны выделить землю для штрафстоянок, и тогда взыскивать транспортный налог станет гораздо проще.

Кстати

Протяженность дорог, находящихся в собственности Ростовской области, составляет 7 591 километр, а местного значения - 26 981 километр. Планируется, что к 2024 году в Ростовской области будет построено и реконструировано 130 километров трасс, а отремонтировано, в том числе капитально, 2268 километров дорог регионального и местного значения.

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