Ростовская область благодаря развитому машиностроительному комплексу на протяжении десятилетий входила в число крупнейших промышленных регионов страны. Потенциал южного машиностроения позволяет сохранить этот статус и сегодня.

Однако необходимо ускорить не только привлечение инвестиций и развитие новых производств, но и подготовку высококвалифицированных кадров. Обучение специалистов для предприятий отрасли стало одной из главных тем заседания ростовского регионального совета Союза машиностроителей России.

Вуз идет в цеха

Промышленный потенциал региона напрямую зависит от имеющейся научно-образовательной базы.

- У нас традиционно сильные вузы, это ЮФУ, ДГТУ, ЮРГТУ НПИ, его Шахтинский филиал, Волгодонский инженерно-технический институт. Есть все, чтобы привлечь российских и зарубежных инвесторов: замечательная база подготовки специалистов, хорошие традиции, представлены многие отрасли, - сказал первый заместитель председателя Союза машиностроителей Владимир Гутенев.

По его словам, региону необходимо активнее "приземлять" на свою территорию высокотехнологичные производства, которые будут формировать заказ на квалифицированных выпускников вузов, на специалистов в области фундаментальной и прикладной науки. решить эту задачу поможет Южный научно-образовательный центр (НОЦ), претендующий на федеральный статус.

Первый заместитель министра промышленности Ростовской области Андрей Савельев отметил, что участниками Южного НОЦ являются 12 вузов и семь научных организаций, а также 21 индустриальный партнер. "Для нас это хорошая возможность консолидировать потенциал предприятий, вузовской и прикладной науки", - сказал Савельев.

В регионе выстраивается эффективная система взаимодействия ведущих вузов с крупными промышленными предприятиями: ежегодно губернатор утверждает региональный заказ на подготовку квалифицированных кадров, который предварительно обсуждается представителями отраслевых министерств и предприятий-работодателей.

Знания проверят на практике

Савельев также отметил эффективность корпоративных кафедр. Сегодня они есть у Роствертола, Ростсельмаша, ТНТК им. Бериева, НЭВЗа и ряда других организаций, целевым образом готовящих студентов. В прошлом году было подписано более четырех тысяч партнерских договоров между вузами и компаниями-работодателями о прохождении производственной практики. Студенты не только получают знания, но и ведут научно-исследовательскую работу в интересах промышленных предприятий.

Представители вузов отмечают, что интерес молодежи к инженерным специальностям в последние годы достаточно высок.

- В Южном федеральном университете на этом направлении сегодня обучается 24 процента студентов, - сообщил и. о. проректора по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Яков Асланов. - Вуз активно развивает сотрудничество с индустриальными партнерами. За последние три года были реализованы договоры на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. С прошлого года в ЮФУ работает Центр промышленного партнерства.

Асланов назвал ряд всероссийских программ, повышающих эффективность подготовки инженерных кадров, в которых участвует ЮФУ. Один из таких проектов - Всероссийский инженерный фестиваль. Раз в два года он проводится ЮФУ при поддержке Союза машиностроителей России и Министерства науки и образования России. В 2020 году в Таганроге состоится третий фестиваль, куда приедут студенты инженерных вузов и федеральных университетов со всех регионов страны.

Топ-слесарь тоже нужен

Однако современная промышленность испытывает дефицит не только в инженерных, но и квалифицированных рабочих кадрах, тех, кто будет управлять сложными станками с числовым программным управлением и другим высокотехнологичным оборудованием. По мнению проректора по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности ДГТУ Олега Полушкина, решить эту проблему поможет система дуального образования, которая уже не один десяток лет действует, например, в Германии.

- В Германии студенты прикрепляются к одному из местных производственных предприятий, - рассказал Полушкин. - Там для них созданы специальные высокотехнологичные рабочие места. Большую часть времени они проводят на предприятии, вовлекаются в производственный процесс, там же получают стипендию. По окончании обучения они могут принять предложение о трудоустройстве в этой компании или выбрать другую. Сейчас несколько предприятий Ростовской области также поддерживают профильные учебные заведения, фактически приближаясь к системе дуального образования.

Подготовка востребованных рынком специалистов должна идти синхронно с развитием промышленного производства, способного предоставить привлекательные рабочие места.

- Иначе неизбежен отток человеческого капитала за пределы не только региона, но и страны, - считает первый зампредседателя Союзмаша Владимир Гутенев. - Заниматься интеллектуальным донорством - плохая перспектива.

Сегодня ряд машиностроительных предприятий Ростовской области испытывает определенные сложности, отражающиеся на объемах производства. Частично проблема решается на федеральном уровне, в том числе благодаря Союзу машиностроителей. Так, удалось обеспечить заказами на 2020 год Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ). Ожидается, что в этом году предприятие произведет порядка 750 секций электровозов. Это в 1,5 раза превысит объемы прошлого года.

По словам Гутенева, в ближайшее время предстоит найти способ поддержки Ростсельмаша, оказавшегося в непростой ситуации после корректировки "программы 1432". Напомним, что по этой программе государство субсидировало российским производителям до 15 процентов затрат, что позволяло продавать технику аграриям со скидкой на те же 15 процентов.

Однако проблемы предприятий не должны решаться "в ручном режиме", необходимы системные меры, которые дадут новый импульс развитию машиностроения.

- Преференции - это не только финансовые инструменты, доступ к недорогим и длинным деньгам, но, в первую очередь, нормативное и налоговое регулирование, которое позволит нашему бизнесу, как государственному, так и частному, вздохнуть свободно, - пояснил Гутенев.