На Кубани экс-следователя МВД осудили за взятку в 2 млн рублей

Суд Краснодара вынес приговор бывшему следователю МВД следственной части ГСУ ГУ МВД России по Кубани. Он признан виновным в получении взяток за незаконные действия в крупном и особо крупном размерах по частям 5, 6 статьи 290 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

В производстве этого следователя находилось уголовное дело в отношении двух лиц по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности по реализации квартир в Сочи. Как рассказали в СУ СК по краю, сотрудник полиции сообщил фигурантам о возможности оказать им содействие в прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, если те передадут ему четыре миллиона рублей.

25 июня 2018 года при личной встрече с одним из заявителей следователь получил от него миллион рублей. На следующий день он встретился со вторым заявителем, от которого получил часть оговоренной суммы - миллион рублей. Сообщается, что эти действия пресекли оперативные сотрудники краевого управления ФСБ.

Следователя осудили на 8,5 года лишения свободы исправительной колонии строгого режима. Также его лишили права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти и управления на 3,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.