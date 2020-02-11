На Кубани Фонду защиты прав дольщиков разрешили завершать долгострои

Региональный Фонд защиты прав дольщиков одним из первых в стране получил права на завершение долгостроев. На Кубани определены первые 8 таких объектов. Фонду переданы права застройщика ООО ИСК "РАС": соответствующее заявление удовлетворил Арбитражный суд Краснодарского края.

- Очень важно, что региональный Фонд, созданный по инициативе губернатора, одним из первых в стране перешел от совещаний и заседаний к реализации процессов достройки и выплат компенсаций обманутым дольщикам. Фонд - это очень эффективный инструмент для решения вопросов по тем объектам, где нет инвестиционной привлекательности, - прокомментировал первый заместитель главы Кубани Андрей Алексеенко.

Теперь краевой Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства становится застройщиком объектов ООО ИСК "РАС", по которым в конце декабря было принято решение Наблюдательного совета федерального Фонда. Речь идет о жилых комплексах "Парусная регата" и "Иван да Мария" в Краснодаре. Процедура передачи прав предусмотрена федеральным законодательством.

Андрей Алексеенко выразил уверенность, что в течение года будут отработаны практически все проблемные объекты в регионе и по каждому из них будет определен четкий механизм решения проблем с понятными сроками.

- Мы одни из первых в стране получили определение о передаче прав застройщика региональному фонду. Это очень важный шаг к реализации поставленных перед нами задач. Переданные Фонду права позволят перейти к этапу непосредственного строительства первых ЖК. Сегодня мы отрабатываем практику применения законодательной базы по восстановлению прав дольщиков, этот опыт поможет нам эффективнее работать в дальнейшем, - сообщила директор Фонда, депутат ЗСК Евгения Шумейко.

Фонд был создан по инициативе Вениамина Кондратьева в октябре 2019 года.

В этом году по поручению губернатора на финансирование мероприятий по достройке проблемных объектов из краевого бюджета выделен 1 миллиард рублей.