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11.02.2020 09:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани из-за хлопка газа в доме пострадали три человека

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В городе Славянске-на-Кубани выясняют обстоятельства хлопка газа, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

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Как выяснилось, инцидент произошел накануне вечером в одном из частных жилых домов районного центра. По предварительным данным, здесь произошел хлопок с возгоранием газового баллона в деревянном частном доме на улице 5-й проезд садоводческого товарищества Хуторок.

Соседи сообщили в пожарную службу и вызвали бригаду скорой помощи. В результате ЧП пострадала проживающая в доме семья из трех человек, в том числе 14-летняя девочка. Всех из доставили в местную ЦРБ.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия с целью установить все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. После проверки следователи примут процессуальное решение.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Взрывы газа в домах

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