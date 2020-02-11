На Кубани из-за хлопка газа в доме пострадали три человека

В городе Славянске-на-Кубани выясняют обстоятельства хлопка газа, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, инцидент произошел накануне вечером в одном из частных жилых домов районного центра. По предварительным данным, здесь произошел хлопок с возгоранием газового баллона в деревянном частном доме на улице 5-й проезд садоводческого товарищества Хуторок.

Соседи сообщили в пожарную службу и вызвали бригаду скорой помощи. В результате ЧП пострадала проживающая в доме семья из трех человек, в том числе 14-летняя девочка. Всех из доставили в местную ЦРБ.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия с целью установить все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. После проверки следователи примут процессуальное решение.