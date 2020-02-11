На Кубани врач выдала наркоману справку на водительские права

В отношении 35-летней заведующей приемным отделением - врача-терапевта Каневской Центральной районной больницы возбудили уголовное дело. Она подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Кубани.

Правоохранители установили, что с 2010 года женщина заведует приемным отделением клиники, а с августа 2017 года исполняла обязанности председателя подкомиссии по освидетельствованию водителей и кандидатов в водители на право управления транспортным средством.

По версии следствия, 16 августа 2017 года к ней на освидетельствование пришел местный житель для получения медицинской справки об отсутствии у него противопоказаний к управлению автомобилем.

"Подозреваемая, в силу ее должностного положения, знала о том, что мужчина состоит на диспансерном наркологическом учете, что является медицинским противопоказанием для управления транспортом", - говорится в информации на сайте СУ СК.

Однако врач "единолично внесла в бланк медицинского заключения заведомо ложные сведения об отсутствии у него медицинских противопоказаний, и превысив свои полномочия, допустила его к управлению автомобилем"

В результате мужчина получил водительское удостоверение на управление транспортными средствами различных категорий.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.