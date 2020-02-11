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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

С Чеховым до Москвы

Поезд из Таганрога стал театром на колесах
Текст: Руслан Мельников (Таганрог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8083)
Необычную акцию "Таганрог - Москва... По пути с Чеховым", посвященную 160-летию великого русского писателя, провела "Российская газета" на железной дороге. Обычный поезд на время пути превратился в театр на колесах, а его пассажиры смогли окунуться в удивительный мир произведений.

Маршрут был выбран не случайно, ведь когда-то и сам юный и непоседливый Антоша Чехонте совершил такое же путешествие.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Партнерами в проведении уникальной акции выступили северо-кавказский филиал ФПК и таганрогский театр имени… кого бы вы думали? Конечно, Антона Павловича. Этот театр почти с 200-летней историей, между прочим, является одним из старейших в России, и здесь, пожалуй, как нигде чтят память Антона Павловича. Как говорят сами артисты, их миссия является данью уважения писателю. При этом театрализованная поездка позволила передать особенное ощущение дороги и творческую чеховскую атмосферу.

- Конечно, сейчас все совсем не так, как было во времена Чехова. Но мы часто гадаем о том, как Антон Павлович ехал в поезде, зажатый чемоданами, о чем он думал, глядя на удаляющийся родной Таганрог. Такие творческие поездки помогут понять это и позволят лучше узнать писателя и его произведения. Все это интересно и для артистов, и для обычных пассажиров, - отмечает художественный руководитель театра Сергей Герт.

Уже на платформе в Таганроге вместе с проводниками пассажиров встречали актеры в костюмах чеховской эпохи. Соседство с героями рассказов Антона Павловича приятно удивило обычных пассажиров, тем более что в дополнение к билетам им вручили приглашения на литературно-художественный салон в вагоне-ресторане.

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После мини-представления на станции Ростов-на-Дону по поездному радио началась трансляция зарисовок из биографии и произведений писателя. А вечером вагон-ресторан пассажирского поезда на время превратился в театральный зал. Ничего подобного не могли припомнить ни пассажиры, ни сотрудники поездной бригады.

Как и положено в театре, зрителей попросили перевести телефоны в беззвучный режим и - началось… "Театральное путешествие по страницам чеховских рассказов", - объявила ведущая название программы.

Во время путешествия актеры в костюмах рассказали о своем великом земляке, пообщались с пассажирами и устраивали представления на станциях

Барная стойка, пара столиков и часть узкого прохода стали сценой и декорациями. Вагон чуть покачивало под перестук колес, за окном проносились заснеженные поля, а пассажиры, ставшие свидетелями столь необычной трансформации вагонного пространства, как завороженные наблюдали за игрой актеров.

"Злой мальчик", "Шуточка", "Предложение", "Дипломат", "Сирена", "С женой поссорился", - чеховские сюжеты увлекали публику все больше и больше. И случайные посетители ресторана, и зрители, специально пришедшие на необычную премьеру, снимали представление на смартфоны, стараясь запечатлеть неожиданное действо.

- Ух ты! Вот это да! Что здесь происходит? - изумляется посетитель вагона-ресторана. На него шикают, просят не мешать.

- Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса: "Я люблю вас, Наденька!" - звучит в тишине вагона.

Фото: РИА Новости
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?

Проводница с мечтательной улыбкой вглядывается в происходящее на импровизированной сцене, официантка утирает слезу, забыв рассчитать посетителей. Да и они не торопятся, забыв о еде. Мама с дочкой застыли перед актерами, изображающими несущуюся с горки пару на санках. Даже двое сурового вида мужчин отставили в сторону заказанные ранее кружки с пивом.

Как оказалось, искренние аплодисменты и возгласы "Браво!" в вагоне-ресторане звучат не хуже, чем в театре.

- Любая импровизация должна быть хорошо отрепетирована, - уверен актер Сергей Баринов. - Текст у нас чеховский, но условия выступления непривычные. Поэтому некоторая импровизация в движениях может присутствовать. Также она возможна при общении со зрителями уже после основного выступления.

Судя по одухотворенным лицам и горящим глазам зрителей, им тоже надолго запомнится представление в вагоне.

- Впрочем, одним только поездом чеховская акция не ограничилась. Прибыв в Москву, актеры таганрогского театра выступили в редакции "РГ" и в детской государственной библиотеке, где тоже получили заслуженные аплодисменты.

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