Елена Шмелева высоко оценила работу в Адыгее с одаренными детьми

В Доме Правительства РА состоялась рабочая встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова и руководителя Образовательного Фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой, которая прибыла в республику для ознакомления с работой Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея".

Он создан в рамках реализации нацпроекта "Образование". На эти цели было направлено около 230 миллионов. рублей. При организации работы "Полярис-Адыгеи" использовалась модель Образовательного центра "Сириус". Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано Муратом Кумпиловым и Еленой Шмелевой в ноябре 2018 года в Сочи.

В рабочей встрече также приняли участие заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова, министр образования и науки Анзаур Керашев, ректор АГУ Дауд Мамий, глава регионального исполкома ОНФ в Республике Адыгея Юрий Горохов, руководитель Центра регионального сотрудничества "Талант и успех" Артем Лопатин.

Глава республики поблагодарил Елену Шмелеву за поддержку в реализации проекта и рассказал о том, что способствовало созданию Регионального центра: это, прежде всего, собственные наработки в работе по поддержке одаренных детей и уже налаженная система работы с "Сириусом". Помог деятельности Центра и опыт работы Республиканской естественно-математической школы, методики которой использовались с самого начала создания "Сириуса". Теперь объединенные лучшие практики поддержки одаренных детей и образовательные программы по модели "Сириуса" реализуются в Адыгее.

"Президент России поставил задачу прорывного развития страны по ключевым направлениям. И главное слово в этом прорыве, обеспечении лидерства России будет как раз за талантливой молодежью. Одним из инструментов в этой работе является создание с помощью федеральных властей Региональных центров выявления и поддержки одаренных детей. Талантливые ребята из Адыгеи должны быть в числе тех, кто будет создавать уникальные технологии, достигать высот в искусстве, добиваться спортивных рекордов", - считает глава РА.

Елена Шмелева высоко оценила работу региональной команды по развитию системы поддержки юных дарований. Руководитель Образовательного Фонда "Талант и успех" отметила, что благодаря последним решениям президента России в сфере образования у регионов появляется все больше возможностей для выявления и развития талантливых детей. Открытие регионального центра "Полярис-Адыгея" - тому подтверждение.

"Полярис-Адыгея" - это та самая образовательная среда, которая даст региону толчок к развитию. Важно только обеспечить для детей равную доступность к этим ресурсам и стопроцентную загрузку всего учебного оборудования. Уверена, что сформированная в Адыгее команда сумеет это сделать. Мы со своей стороны готовы помогать республике, привлекая к работе индустриальных партнеров "Сириуса", - отметила Елена Шмелева.

Руководитель Образовательного Фонда "Талант и успех" рекомендовала вовлекать в процесс выпускников "Сириуса".

"С этой целью мы создали Ассоциацию выпускников. Это - ценный ресурс, который необходимо использовать", - сказала Елена Шмелева.

Дауд Мамий добавил, что в Адыгее есть пул успешных выпускников РЕМШ, которые сегодня учатся в ведущих вузах страны, а в свободное время участвуют в подготовке школьников республики ко всероссийским олимпиадам.

"Важно показывать школьникам истории успеха таких ребят. Привлекать их к разработке и реализации образовательных программ Регионального центра. Нужно эффективно использовать все собственные и предлагаемые федеральным центром инструменты для раннего выявления талантов и дальнейшего их сопровождения", - подчеркнул Мурат Кумпилов.