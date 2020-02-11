СК проверит заселение керченских сирот в "ледяной дом"

Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю начало процессуальную проверку сведений из СМИ о нарушении прав детей-сирот при предоставлении им квартир в Керчи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По указанию исполняющего обязанности руководителя ГСУ СКР Владимира Терентьева сотрудники Следственного отдела по Керчи устанавливают обстоятельства предоставления детям-сиротам жилых помещений, а также исследуют их техническое состояние, соответствие всем необходимым нормам и требованиям.

- Также устанавливается круг должностных и иных уполномоченных лиц, ответственных за этот процесс, - уточнили в пресс-службе. - Проверка находится на личном контроле руководства ГСУ.

Как сообщалось ранее, получившие в Керчи в конце января ключи от квартир в многоэтажке на шоссе Героев Сталинграда, 14А, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, заявили, что дом не газифицирован, из-за чего отапливать жилье невозможно. В мэрии Керчи заявили, что для подключения абонентов к системе газоснабжения требуется заключение договоров с Керченским филиалом ГУП РК "Крымгазсети". В то же время, несмотря на отсутствие договоров, подача воды и электроэнергии в дом не прекращалась ни на день.

Вчера после поднявшегося шума в социальных сетях и СМИ администрация Керчи провела встречу с новоселами. Им раздали списки документов, необходимых для заключения договоров с ресурсниками, а также адреса и телефоны служб, в которые необходимо обратиться - это "Крымгазсети" и "Вода Крыма". Также керчанам из числа детей-сирот необходимо зарегистрироваться по месту жительства, для чего нужно обратиться в отдел по вопросам миграции УМВД России по Керчи. Остается надеяться, что все бюрократические процедуры новоселам удастся пройти в максимально короткий срок. Но так и не понятно, почему процесс оформления отношений с ресурсоснабжающими организациями не был начат сразу заключения договоров соцнайма с сиротами, и уж тем более после выдачи им ключей от долгожданных квартир.