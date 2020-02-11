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11.02.2020 12:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани уволилась учительница, заподозренная в романе с учеником

Текст: Лариса Ионова
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

Учительница астраханской школы, заподозренная в интимной связи с девятиклассником, уволилась, передает ТАСС со ссылкой на источник в областной администрации.

Фото: iStock
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Кроме того, за несколько дней до этого по собственному желанию уволилась и директор учебного заведения. Последнее время она была в отпуске, и сразу после него принесла заявление об увольнении по состоянию здоровья.

Напомним, информацию о том, что учительница этой школы имела любовную связь с одним из учеников, опубликовал портал местного издания. Видео с компрометирующими преподавателя кадрами стало предметом обсуждения.

Проверку появившейся информации организовали СК и управление образования. Жалоб от учащихся, их родителей или учителей не поступало, сейчас опрашиваются классные руководители параллели, где, предположительно, учится подросток.

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