В Астрахани уволилась учительница, заподозренная в романе с учеником

Учительница астраханской школы, заподозренная в интимной связи с девятиклассником, уволилась, передает ТАСС со ссылкой на источник в областной администрации.

Кроме того, за несколько дней до этого по собственному желанию уволилась и директор учебного заведения. Последнее время она была в отпуске, и сразу после него принесла заявление об увольнении по состоянию здоровья.

Напомним, информацию о том, что учительница этой школы имела любовную связь с одним из учеников, опубликовал портал местного издания. Видео с компрометирующими преподавателя кадрами стало предметом обсуждения.

Проверку появившейся информации организовали СК и управление образования. Жалоб от учащихся, их родителей или учителей не поступало, сейчас опрашиваются классные руководители параллели, где, предположительно, учится подросток.