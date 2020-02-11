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11.02.2020 20:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свистать всех на верфь?

Сотни жителей астраханского поселка, оставшихся без работы, вернулись на завод
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 28(8082)
В астраханском поселке Красные Баррикады после двух лет простоя начал работать судостроительный завод. На предприятие вернулись больше 200 человек, в свое время потерявших работу.
Фото: Алексей Вакуленко/ РГ Фото: Алексей Вакуленко/ РГ
Фото: Алексей Вакуленко/ РГ

Долг обанкротившегося завода, который строил суда, морские буровые установки и ледостойкие платформы для нефтяников Каспия, оплатил инвестор. Рабочие, ставшие у станков, - жители этого же поселка. Реанимировать предприятие удалось, выкупив на аукционных торгах его имущество за миллиард рублей. К началу 2020 года цеха ожили: заработали мостовые краны и рельсовые тележки, зашумели листогибочные станки, гильотины и прессы.

Фото: iStock
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На верфи уже трудятся 218 человек, пока они в основном заняты резкой листового металла для будущих секций судов. Завод подписал соглашение о намерениях построить десять сухогрузов. Есть возможность получить заказы на возведение энергетического и вспомогательного бурового комплексов ледостойкой стационарной платформы для месторождения Каменномысское-море в Обской губе.

- Мы стали размещать объявления о вакансиях в Астрахани и других городах, - рассказали "РГ" в отделе по подбору персонала завода. - На предприятие возвращаются наши же рабочие, которые уезжали в Воронеж, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг и на Дальний Восток. Большинство астраханцев работали вахтовым методом, они устали ездить туда-сюда и, когда узнали, что завод снова заработал, загорелись желанием вернуться. Мы предлагаем сопоставимую зарплату. У многих в поселке остались семьи, и перспектива устроиться на работу на родине, конечно, их радует.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Для работы на полную мощность судостроительному заводу необходимо еще 600 сотрудников. Потребность так велика, что в ход идут не только объявления по найму на всевозможных ресурсах, но и переманивание персонала.

- Для нас важен каждый специалист, поэтому мы работаем персонально, проводим предварительные переговоры с бригадирами, стремимся вернуть бывших сотрудников, - добавили в кадровом отделе завода.

Всего на верфи региона требуются около тысячи специалистов: сборщики корпусов, электросварщики, слесари-монтажники, трубопроводчики, инженеры. Планируется не только возвращать старых сотрудников верфей, но и готовить новых. А это значит, надо наладить взаимосвязь с профтехучилищами и техникумами, чтобы восполнять потребность в кадрах от простых рабочих до управленцев.

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