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11.02.2020 14:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму просчитают возможность запуска аэроэкспресса в Севастополь

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму изучат возможность запуска аэроэкспресса из международного аэропорта Симферополь в Севастополь, а также строительства новых железнодорожных веток в Евпаторию и Керчь. Об этом на брифинге сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- От аэропорта Симферополь до действующей железнодорожной ветки нужно проложить порядка 12-13 километров, - рассказал он. - Расстояние позволяет - практика такая уже есть. Это упростит отдых туристам, приезжающим в Крым.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Возможность запуска прямых поездов из аэропорта в Севастополь обсуждается сейчас с министерством транспорта России и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Также рассматривается возможность продления маршрута до курортов Евпатории.

- Детальных проработок этого вопроса пока нет, однако в теории это возможно, поскольку железнодорожная ветка в сторону Евпатории есть, - отметил Аксенов. - Параллельно будем прорабатывать технико-экономическое обоснование этого проекта.

По словам Сергея Аксенова, отрабатывается технико-экономическое обоснование необходимости строительства прямой ветки Керчь - Симферополь.

- Пока все в стадии обсуждения, работаем в рамках существующей схемы. Решения о проекте Керчь - Симферополь еще нет, - сказал Аксенов. - Хотя, конечно, даже благодаря уже существующей схеме логистики транспортный узел в Джанкое получит новую жизнь, будет достаточное количество рабочих мест.

Ранее по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, состоявшегося 10 января 2020 года, президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству РФ. В их числе - подготовка плана мероприятий для архитектурно-строительного проектирования и строительства нескольких объектов железной дороги: электрифицированной ветки от аэропорта Симферополя до действующей инфраструктуры КЖД, электрифицированного обхода Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря, железной дороги от Крымского моста до аэропорта Анапы.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

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