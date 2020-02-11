В Крыму проведут ревизию всех памятников Великой Отечественной войне

Глава Крыма Сергей Аксенов планирует весной во время поездок в регионы республики проверить состояние памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом он заявил на заседании крымского правительства.

- Всем буду задавать вопросы, если увижу памятник в ненадлежащем состоянии: куда смотрели все, кто отвечает за работу в конкретном регионе, - предупредил Аксенов.

Он отметил, что местным властям не требуется каких-либо отдельных указаний, чтобы содержать памятники в достойном виде.

- Это просто обязанность, - подчеркнул глава Крыма. - У нас нет огромных, монументальных размеров памятников, на содержание которых были бы нужны колоссальные средства. Все ведь за могилами родных и близких ухаживают. И в данном случае это элементарная работа: поддерживать памятники в надлежащем состоянии, не от праздника к празднику.

Как сообщалось ранее, в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" в Крыму планируется в течение пяти лет отреставрировать 100 объектов культурного наследия, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Всего же на полуострове насчитывается более полутысячи памятников, посвященных Великой Отечественной войне.