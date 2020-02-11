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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Тест на "гармошке"

В Ростове испытают белорусские электробусы
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 28(8082)
В Ростове-на-Дону пройдут испытания электробусов из Белоруссии.

Донская столица станет первым российским мегаполисом, на улицы которого выйдут 19-метровые низкопольные электробусы-"гармошки". Машины уже доказали свою эффективность в Ташкенте и Лондоне.

Фото: Пресс-служба Кизлярского электромеханического завода
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Большое внутреннее пространство позволяет перевозить до 160 человек, в два раза больше, чем в обычных автобусах. Машины отличаются бесшумностью и отсутствием вибрации. В салоне есть места для инвалидных колясок с системой фиксации. А климатическая установка с обогревом даже в морозную зиму создает комфортную температуру.

В отличии от классических троллейбусов белорусская "гармошка" не привязана к проводам. Зарядка автобуса по регламенту длится 15 минут. Кроме того, во время поездки можно зарядить мобильный телефон: салон оборудован розетками и разъемами USB.

Отметим, в прошлом году товарооборот между Ростовской областью и Белоруссией превысил 405 миллионов долларов.

Кстати

О развитии экономических связей также свидетельствует увеличение пассажиропотока на авиарейсах Минск - Ростов-на-Дону. В пресс-службе донского аэропорта рассказали, что количество пассажиров, обслуженных на рейсах в столицу соседнего государства, возросло более чем в 1,5 раза.

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