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11.02.2020 17:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе загорелся сухогруз в доке

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: ГУ МЧС России по Севастополю Фото: ГУ МЧС России по Севастополю
Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

В сухом доке на Северной стороне Севастополе произошел пожар на сухогрузе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Фото: Сергей Малгавко/ТАСС
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Пожар начался на верхней палубе судна, в мастерской моторного отсека. Огнем было охвачено помещение площадью 20 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг опасности. В его тушении участвовали 46 сотрудников МЧС и девять единиц пожарной техники.

- Было задействовано пять стволов: два для охлаждения бортов судна, два для тушения очага возгорания и один для защиты соседнего судна, - рассказали в МЧС.

Уже через 20 минут после поступления сигнала пожар удалось локализовать, а полностью он был ликвидирован еще через час. Всего же к тушению сухогруза было привлечено 54 человека и 12 единиц техники.

Отмечается, что на месте происшествия работала оперативно-следственная группа, в которую вошли сотрудники МЧС.

Ранее Северный док принадлежал Севморзаводу, а затем перешел к частным структурам.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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