В Севастополе загорелся сухогруз в доке

В сухом доке на Северной стороне Севастополе произошел пожар на сухогрузе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Пожар начался на верхней палубе судна, в мастерской моторного отсека. Огнем было охвачено помещение площадью 20 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг опасности. В его тушении участвовали 46 сотрудников МЧС и девять единиц пожарной техники.

- Было задействовано пять стволов: два для охлаждения бортов судна, два для тушения очага возгорания и один для защиты соседнего судна, - рассказали в МЧС.

Уже через 20 минут после поступления сигнала пожар удалось локализовать, а полностью он был ликвидирован еще через час. Всего же к тушению сухогруза было привлечено 54 человека и 12 единиц техники.

Отмечается, что на месте происшествия работала оперативно-следственная группа, в которую вошли сотрудники МЧС.

Ранее Северный док принадлежал Севморзаводу, а затем перешел к частным структурам.