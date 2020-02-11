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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе арестован директор МУП "ГорТрансСервис"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферополе арестован директор МУП "ГорТрансСервис", которое занимается содержанием городских муниципальных парковок и эвакуацией автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. По сообщению пресс-службы МВД по Республике Крым, полицейские провели спецоперацию после того, как выявили факт присвоения должностными лицами МУПа вверенного им имущества.

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- В результате противоправных действий должностных лиц в бюджет Симферополя не поступили денежные средства в крупном размере, - уточнили в пресс-службе крымского МВД. - Злоумышленники умышленно, с целью незаконного обогащения, получали от граждан деньги за услуги автомобильной парковки, однако в кассу и на расчетный счет предприятия их не вносили, присваивая их себе.

По материалам оперативников, следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Следователи задержали директора МУПа и бригадира отдела парковок и сервисного обслуживания. Руководителю предприятия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а бригадиру - запрета на определенные действия.

МУП "ГорТрансСервис" создано Симферопольским горсоветом в феврале 2015 года. Основные виды деятельности - организация круглосуточных автостоянок и парковок автотранспорта, предоставление услуг эвакуации автотранспорта. Также предприятие обслуживает несколько автобусных маршрутов.

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