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11.02.2020 21:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Сириус" светит талантам

В Сочи искали "Путь к успеху" для одаренных молодых россиян
Текст: Ирина Сизова (Краснодарский край)
Российская газета - Спецвыпуск № 29(8083)
Добиться, чтобы каждый школьник был востребован после обучения - один из первых шагов по преобразованию российской системы образования, задачи, которую поставил президент страны Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию. Как достичь этого, обсудили в сочинском центре для одаренных детей "Сириус". Здесь состоялась Всероссийская конференция "Путь к успеху".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мы должны сделать так, чтобы каждый человек, который родился в России, был востребован. Чтобы он нашел свое место и его успех был успехом страны, - подчеркнул помощник президента России Андрей Фурсенко.

Участники конференции - видные ученые, руководители научных и образовательных организаций, представители ведущих российских высокотехнологичных компаний - партнеров Образовательного центра "Сириус", представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, популяризаторы науки и технологий.

За 4 года в "Сириусе" побывали 30 тысяч школьников. С созданием региональных центров их число должно вырасти многократно

Одной из центральных тем стало развитие сети региональных центров для одаренных детей по модели существующего в Сочи. Соглашение с "Сириусом" уже заключили 56 регионов. На конференции их представители обсудили вопросы выявления и развития талантливых школьников и студентов, ранней профориентации, а также доступности основных образовательных ресурсов.

Учителя смогут претендовать на гранты образовательного центра "Сириус"

За четыре года работы в "Сириусе" побывали 30 тысяч школьников со всей страны, благодаря созданию региональных центров их число должно вырасти многократно.

- Мы должны дать детям равные возможности для получения качественного образования, предоставить им право раскрыть все свои таланты, - заявила Елена Шмелева, руководитель Фонда "Талант и успех", создавшего Образовательный центр "Сириус". - Надо создать условия, чтобы каждый мог себя применить при любом уровне образования с использованием всех тех инфраструктурных решений, которые дают в том числе и национальные проекты. Каким должен быть педагог, какой должна быть инфраструктура, и самое главное - как сделать так, чтобы каждый ребенок смог попробовать себя несколько раз, прежде чем выбрать ту или иную специализацию в системе дополнительного образования, подчеркнула Елена Шмелева.

Прийти к высокотехнологичной индустрии через образование и инновации - задача, которую сформулировал президент. Именно поэтому число партнеров и резидентов "Сириуса" постоянно растет. Среди них - госкорпорации "Роскосмос" и "Роснано", крупные компании Yandex, "Тинькофф", "РЖД" и другие.Выпускники "Сириуса" сегодня уже активно привлекаются к реальным проектам.

Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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