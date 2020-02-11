На железнодорожном вокзале "Волгоград-1" заработали куранты, отмечающие каждый час боем: предусмотрен дневной и ночной, более тихий режим. Модернизация комплекса началась в 2016 году. А в начале этого года в зале ожидания установили скамейки с камерой хранения и блоком для зарядки гаджетов, работает вайфай.

- Реконструкция вокзального комплекса еще не закончена, мы продолжаем устранять все недоделки. Занимаемся благоустройством вокзала "Сарепта". Затем приступим к реконструкции привокзальной площади в городе Петров Вал. Там будет установлен памятный знак работникам Волжской рокады, - рассказал начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

На главном вокзале Волгограда по чертежам 1954 года восстановили двери, пострадавшие во время теракта в 2013 году, и лепные карнизы, отремонтировали мраморную отделку центрального вестибюля. Художники привели в первоначальный вид потолочную роспись.

Установлена новая система информирования пассажиров: табло и голосовые объявления стали автоматическими. Разделили зоны вещания: пригородное и направление дальнего следования. В итоге шумовая нагрузка снизилась.

Многие слышали об "умных домах", которые оснащены электроникой, позволяющей экономить на ресурсах. Вот и волгоградский вокзал заметно "поумнел". Автоматизированный диспетчерский центр круглосуточно контролирует вентиляцию, кондиционирование, освещение, отопление и влажность воздуха. Если датчики зафиксируют отклонения, система быстро вносит коррективы.

Сегодня в помещении вокзала дальнего следования может одновременно разместиться более 2200 человек. В пригородном - тысяча.

42 процента пассажирского потока и более 37 процентов грузооборота Приволжской ЖД приходится на Волгоградскую область.