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11.02.2020 12:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вокалист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в ДТП

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Кубанского казачьего хора Фото: Пресс-служба Кубанского казачьего хора
Фото: Пресс-служба Кубанского казачьего хора

Авария, в результате которой погиб вокалист Кубанского казачьего хора заслуженный артист России Валерий Медведев, произошла накануне днем на Ростовском шоссе недалеко от Краснодара.

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Артист жил в пригородной станице Новотитаровской и после репетиции возвращался домой. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, около 15 часов в легковой автомобиль Hyundai, за рулем которого находился Медведев, врезалась фура. По предварительным данным, водитель большегруза из-за лопнувшего колеса потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai и Ford Focus.

Все три водителя были госпитализированы, Валерий Медведев скончался в больнице.

Коллеги артиста, как рассказали корреспонденту "РГ" в коллективе, потрясены случившейся трагедией. Валерий Медведев был одним из старейших артистов прославленного хора.

Он родился в 1953 году в станице Динской. Артист-вокалист Государственного академического ордена Дружбы народов "Кубанского казачьего хора" удостоен званий "Заслуженный артист Российской Федерации" и "Заслуженный артист Кубани", награжден Почетным казачьим знаком "300-летие Кубанского казачества".

Выступления Валерия Медведева всегда тепло принимались зрителями, очень ярко и колоритно он исполнял роль Хозяина на недавних Рождественских концертах хора, а его знаменитая ком-позиция "Казак без песни - не казак" неизменно вызывала в зале бурю оваций.

Трагическую гибель Валерия Медведева руководство Кубанского казачьего хора назвало невосполнимой утратой. Как сообщили в пресс-службе коллектива, время и место прощания с артистом сейчас уточняются.

Общество Утраты Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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