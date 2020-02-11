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11.02.2020 20:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из монтажников в гидравлики

Волгоградские предпенсионеры проходят переобучение
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 28(8082)
Сегодня с возрастными "студентами" занимаются все волгоградские вузы, а также многие средние специальные учебные заведения. Какие направления обучения самые востребованные? Еще совсем недавно, когда речь заходила о подготовке кадров, чаще всего имелась в виду молодежь, только начинающая карьеру. Но и старшее поколение может овладеть смежной специальностью. Это старого пса новым трюкам не выучишь, а человек сохраняет способность к самосовершенствованию, если, конечно, хочет оставаться востребованным на рынке труда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Волжанин Виктор Варзарь большую часть трудовой жизни был монтажником-высотником, а восемь лет назад устроился на завод слесарем-ремонтником. Ему скоро на пенсию, но он освоил новую специальность. Теперь Виктор Павлович гидравлик. Переобучение он прошел, воспользовавшись возможностью, которую предоставил региональный проект "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография".

Фото: iStock / Prostock-Studio
Исследование показало, что чем старше ребенок, тем чаще требуется репетитор

- Я теперь вожусь с насосами. Это посложнее, чем работа слесаря, но никаких трудностей в учебе не было. Нам две недели преподавала в университете заместитель декана. Все четко женщина объяснила - я вник, хотя и окончил школу 40 лет тому назад. В любом возрасте можно учиться, было бы желание, - говорит Варзарь. - Я ремонтирую оборудование, чтобы не было простоев. Работаю со спокойной душой: по звуку определяю, что насос барахлит. Молодым до меня еще далеко, у меня ж старая школа!

Его мастер отметил, что после обучения рабочий лучше разбирается в оборудовании. И даже стал более инициативным.

Сесть снова за парту могут как уже трудоустроенные граждане от 50 лет, так и ищущие работу. Кстати, вторые могут рассчитывать еще и на хорошую стипендию. В прошлом году она была 11280 рублей в месяц, а в этом - 12130 рублей.

- Мы начали со своих преподавателей в зрелом возрасте, которым уже непросто овладевать цифровыми технологиями. В короткий срок подготовили программу, - рассказывает проректор Волгоградского государственного технического университета Владимир Кабанов. - В прошлом году научили 150 человек работать с новыми видами техники. Занятия проходили в стенах нашего вуза и на предприятиях. Обычно они длятся два-три месяца.

Оплачиваются лекции и семинары за счет бюджета. Действует принцип софинансирования, но с подавляющим преобладанием федеральных средств. В прошлом году 95 процентов было выделено из федеральной казны, остальное - из региональной. А с 2020 года соотношение стало 98 на два процента. Предприятия, на которых переобучаются сотрудники предпенсионного возраста, получают субсидии на эти цели. Занятия проводятся как очно, так и заочно.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как отметили в пресс-службе администрации региона, субсидии получили уже 80 работодателей. Но число тех, кто направил на переобучение пожилых сотрудников, намного больше. Таких организаций уже более 700 в самых разных сферах. Активнее всех промышленники. Обогатились знаниями в прошлом году почти две тысячи волгоградцев в летах, хотя планировался лишь 871. Финансирование (59 миллионов рублей) позволило сделать больше задуманного. Расчет на 2020 год предполагает 935 человек. Но и на сей раз реально перевыполнить план: выделенные средства увеличены до 74 миллионов рублей.

- Привязки к занятости нет. Любой человек предпенсионного или пенсионного возраста может претендовать на участие в программе, - объяснил "РГ" председатель облкомитета по труду Дмитрий Локтионов. - Есть только нижний порог - 50 лет, верхнего нет.

Работодатель хочет экономить. Самое востребованное направление обучения - бережливое производство, требуются специалисты в информационных технологиях, проектировщики, бухгалтеры, менеджеры. Всем обратившимся за переподготовкой гражданам центр занятости оказывает содействие в трудоустройстве.

Комментарий

Сергей Четвериков, председатель совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности:

- В регионе на промышленных предприятиях активно повышается квалификация работников предпенсионного возраста. Это позволяет бизнесу добиваться роста производительности, а области - выполнять задачи нацпроекта. Раньше говорили, что надо переучиваться раз в три года. Сегодня темпы стали еще быстрее. Надо учиться непрерывно. И знания должны переходить в навыки. На предприятиях региона не проводят градацию по возрастам: чтобы завод функционировал, нужны и те, кто отработал по 30 лет, и молодежь, перенимающая опыт. Организации вкладывают большие деньги в повышение квалификации персонала и по собственным программам.

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