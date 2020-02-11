Между китайским городом Шэньчжэнь и Сочи недавно открылось прямое авиасообщение, благодаря этому в игорной зоне "Красная Поляна" сразу выросло число гостей из Поднебесной. Это точка притяжения и для туристов из Израиля, ОАЭ, Турции и других стран, откуда осуществляются прямые рейсы на главный российский курорт.

Только в прошлом году игорную зону посетили более 700 тысяч человек, из них почти 125 тысяч - иностранцы, это на 42 процента больше, чем в 2018-м. О дальнейших перспективах развития комплекса рассказывает директор по развитию игорной зоны "Красная Поляна" Дмитрий Анфиногенов.

Дмитрий Сергеевич, с момента открытия "Казино Сочи" посетили гости из 155 стран. Что их привлекает сюда?

Дмитрий Анфиногенов: В 2017 году доля иностранных гостей у нас составляла пять процентов, в 2018-м - 15, а в 2019-м - уже 24. Уверен, что к 2025-му удастся достичь 50 процентов. Такой рост во многом обусловлен тем, что аэропорт Сочи открывает все больше новых рейсов за рубеж. К примеру, 30 декабря в олимпийскую столицу прибыл первый борт из Шэньчжэня. Прошлой осенью появилось прямое авиасообщение с Иорданией, а чуть раньше - с ОАЭ. В летнем расписании значится и столица Ирана Тегеран. В Сочи прилетают самолеты из Латвии (Рига), Беларуси (Минск), Казахстана (Алма-Ата, Нур-Султан и Актау), Узбекистана (Ташкент), Таджикистана (Душанбе). В ближайших планах - открытие рейсов в Индию (Дели или Мумбай), а также страны Ближнего Востока. Важно также отсутствие визовых ограничений. Например, обеспеченные иорданцы в четверг после окончания трудовой недели выбирают, где провести уик-энд. И предпочитают другие страны.

Дмитрий Анфиногенов: Рассчитываем, что в 2020 году к нам приедут более миллиона гостей. Фото: Пресс-служба игорной зоны "Красная поляна"

Из какой страны приезжают чаще всего?

Дмитрий Анфиногенов: Из Израиля. Хотя когда я, находясь в этой стране, предложил местным жителям посетить наше казино, они ответили: "У нас нет визы в Россию". И были очень удивлены, узнав, что для туристических поездок на срок до трех месяцев она не требуется. Многие иностранцы до сих пор полагают, что Россия - закрытая страна и получить визу для ее посещения очень сложно. Эти стереотипы надо ломать.

Игроком казино может стать любой гость, достигший 18 лет. Минимальная ставка - 20 копеек

Думаете, электронная виза, которую собираются ввести со следующего года, увеличит поток гостей?

Дмитрий Анфиногенов: Мы надеемся, что в тестовом режиме она начнет действовать в Краснодарском крае уже в этом году. Для Кубани и Алтая, где также имеется игорная зона, это актуальная тема. Электронная виза значительно упростит въезд в нашу страну, и у нас станет гораздо больше посетителей. Мы уже готовы к этому. Например, на следующий год после Олимпиады Сочи посетило рекордное количество гостей из Турции - 100 тысяч. Стамбул - ближайший к нам город-миллионник: до него лететь на самолете всего 1 час 20 минут.

Что получает экономика края от работы игорной зоны?

Дмитрий Анфиногенов: За три года работы мы заплатили налоги на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Всего в игорной зоне создано 1600 рабочих мест, все они заняты.

Как вы оцениваете итоги трех лет работы игорного заведения, какие перспективы видите?

Дмитрий Анфиногенов: Казино уже посетили около 1,6 миллиона человек. Динамика очень хорошая. В 2017-м к нам приехали 342 540 гостей, в 2018-м - 517 183, а в прошлом году - более 700 тысяч. Уверен, в 2020-м превысим прошлогодний показатель и перешагнем миллионный рубеж. У нас высококачественный сервис, наша игорная зона - самая лучшая на постсоветском пространстве. Конечно, нам сложно соперничать с Макао, Сингапуром или Лас-Вегасом. Последний развивается уже почти 100 лет. Да и площадь у нас ограничена, а там, по сути, весь город - игорная зона. Но тот путь, который мы проделали за три года, очень показателен. В течение десяти лет, уверен, мы станем лидерами на континенте.

В игорной зоне можно побывать и на модном дефиле. Фото: Пресс-служба игорной зоны "Красная поляна"

Осенью прошлого года открылась развлекательная площадка "WOW Арена". Какие мероприятия проводятся там?

Дмитрий Анфиногенов: Все три года работы игорной зоны в ней каждые выходные выступают звезды российского и международного уровня. Всего на нашей сцене побывали более 200 артистов. Рекордными стали концерты Макса Барских, Григория Лепса, групп "2Маши" и "Ленинград" - их посетили почти четыре тысячи человек, и это были далеко не все желающие. Поэтому и назрела необходимость отдельной площадки для крупных мероприятий, в том числе и спортивных. 18 октября 2019 года открылась "WOW Арена". Это площадка-трансформер. Мобильные сцена и зрительный зал позволяют проводить деловые встречи, конференции, гала-ужины, концерты и бои.

Несмотря на ее большую площадь, здесь нет ощущения, что зрителей отделяет от артистов или спортсменов большое расстояние. Почти с любого места полный обзор, иногда даже создается впечатление, что концерт или бой проводится индивидуально для каждого гостя. В этом году у нас обязательно появится расписание мероприятий на WOW Арене. Кстати, она связана с казино и с одним из фешенебельных отелей в Красной Поляне. Возможно, лет через десять она станет частью комплекса зданий. Мы делаем все, чтобы нашим гостям было комфортно. Встречаем в аэропорту Сочи на частном вертолете или у бизнес-терминала на автомобилях премиального сегмента. В нашем автопарке более 40 автомобилей, если их не хватает, прибегаем к услугам такси, хотя до нас можно удобно добраться и на общественном транспорте.

А как вы готовите сотрудников для игорной зоны?

Дмитрий Анфиногенов: Сначала среди наших работников было 80 процентов приезжих специалистов и 20 - местных. Сейчас большинство сотрудников уже постоянно живут в Сочи. Нам пришлось открыть свою школу дилеров, потому что профессия крупье в России практически забыта. Мы с удовольствием перенимаем успешный опыт зарубежных коллег.

Кстати

Иногда гости находятся в казино трое суток подряд - это рекорд по времени посещения. Здесь, как и везде в подобных заведениях, нет часов, но есть окна, которые днем не занавешивают, а также стеклянные двери. Имеется бесплатный Wi-Fi, интернет не блокируется. Казино можно использовать даже как площадку для коворкинга, нетворкинга, встреч и переговоров.

На зрелищных мероприятиях "WOW-арены" всегда аншлаг. Фото: Пресс-служба игорной зоны "Красная поляна"

Кроме того, открыт покерный клуб, амбассадор которого - известный юморист, шоумен и телеведущий Гарик Харламов. В рамках собственной серии Sochi Poker Festival проводятся специальные турниры "Выбей Гарика", где гости сражаются с ним за одним столом. В 2019 году у нас прошло 12 международных серий покерных турниров.

В новогодние праздники игорную зону посетили более 40 тысяч гостей, из них 3,5 тысячи - иностранцы, приехавшие из 54 стран (в январские каникулы 2019-го туристов было чуть более 30 тысяч). В течение 11 дней на сцене выступали звезды российской и зарубежной эстрады - группы "Жуки", "2Маши", "Градусы", Лолита, Эмир Кустурица, Владимир Кузьмин, а самым посещаемым стал концерт группировки "Ленинград".

В ресторанах казино есть возможность приятно и вкусно отметить любой праздник. Фото: Пресс-служба игорной зоны "Красная поляна"

Справка

Игорная зона "Красная Поляна" - лидер этого рынка в стране. Она создана 10 августа 2016 года распоряжением правительства РФ. В нее входят три заведения: "Казино Сочи", зал игровых автоматов "Бонус" (открыт в декабре 2017-го) и казино "Бумеранг" (работает с 4 января 2019-го) на курорте "Роза Хутор". Самыми частыми гостями здесь стали жители Израиля, Турции, ОАЭ, Казахстана, Армении, Индии, Китая и стран Европы.