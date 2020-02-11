В Ханты-Мансийске владелец студии лазерной эпиляции обратился с иском в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации к одной из клиенток. Посетив студию, она написала в соцсетях отклик на сделанную ей процедуру по удалению волос: "Сходила на эпиляцию, ужас какой-то…"

Как именно "ужасно" ей удалили волосы, она не уточнила, но несколько потенциальных клиенток студии в итоге решили сдать уже купленные абонементы на общую сумму 26 252 рубля.

Владелец студии потребовал вернуть ему убыток за отмененные процедуры. Кроме того, попросил возложить на ответчика обязанность напечатать опровержение в "Инстаграм", "ВКонтакте", "Одноклассниках", принести ему публичные извинения в соцсетях, а также выплатить компенсацию морального вреда - 50 000 рублей.

Суд этот показателен тем, что негативных откликов в соцсетях и на сайтах самих компаний, оказывающих те или иные услуги, как правило, бывает немало, но вот как в общем потоке определить, какие действительно носят оскорбительный характер и, следовательно, вредят репутации фирмы, а какие нет?

Суд в Ханты-Мансийске, проанализировав фразу "Сходила на эпиляцию, ужас какой-то…", посчитал, что она не содержит сведений, порочащих деловую репутацию владельца студии, что это оценочное суждение о процедуре, не более того. Любой имеет право высказывать свое мнение. И в удовлетворении иска отказал.

Владелец студии с выводами суда не согласился и обжаловал его.

В итоге все же было признано, что "допущенное ответчиком высказывание является обычным отзывом на услугу, содержащим субъективное мнение о полученном результате". И решение суда первой инстанции оставил без изменения.

Мнение

Елена Овчинникова, медиаюрист:

- Любой из нас имеет право высказывать свое мнение, как публично, так и в СМИ и соцсетях. Что и сделала клиентка студии, которой была проведена процедура эпиляции. "Ужас какой-то" - фраза, конечно, эмоциональная, но не оскорбительная. Привлечь за нее невозможно. Она не порочит ни честь владельца, ни деловую репутацию студии. Каждый субъективно воспринимает любые высказывания в свой адрес или в адрес его организации. Поэтому может счесть обидными иногда самые рядовые оценки. И окончательный вердикт может вынести только суд.

При этом надо помнить, что негативные отзывы в интернете совсем не освобождают от ответственности. И тут важно не перегибать палку, формулируя свой отклик. За клевету, прямые оскорбления действительно придется отвечать.