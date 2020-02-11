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11.02.2020 09:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Генпрокурор поручил разобраться с долгами перед бизнесом в Кургане

Текст: Валентина Пичурина

По поручению генеральной прокуратуры ведомство Курганской области проверит информацию о многомиллионных долгах перед социально-ориентированным бизнесом.

Фото: iStock
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О том, что администрация Кургана задолжала предпринимателям по исполненным контрактам более 700 миллионов рублей, в надзорном ведомстве узнали из СМИ.

Сообщалось также, что в мэрии коммерческим организациям выставляют необоснованные требования по организации торговли, транспортного обслуживания и строительства. Таким образом, создаются препятствия для развития бизнеса в регионе.

Областная прокуратура открыла "горячую" линию по вопросам защиты бизнеса от коррупции, которая будет работать по 14 февраля. Позвонить и сообщить о фактах злоупотреблений либо нарушений прав предпринимателей можно в рабочее время по телефону 8-3522-41-14-63.

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