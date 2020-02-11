Из-за массового ДТП под Миассом организовано реверсивное движение

В Челябинской области из-за массовой аварии осложнено движение по трассе М5. В районе Миасса произошло столкновение легкового автомобиля и трех грузовиков, сообщили во вторник в ГИБДД региона.

- Авария произошла сегодня около 07.40 утра на 1762 километре трассы М5, - сообщили в пресс-службе ГИБДД. - По предварительной информации водитель иномарки Citroën C5 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с встречным автомобилем ГАЗ, после чего съехал в кювет. В свою очередь ГАЗ потерял управление и столкнулся со встречным бензовозом Scania, затем продолжил движение и попал под двигавшийся в попутном направлении молоковоз Mercedes.

В аварии пострадал 65-летний водитель легкового автомобиля - ему оказана медицинская помощь. Водители большегрузов серьезных травм не получили.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства аварии.