На Ямале из-за гриппа отменили массовые мероприятия

Новости

Назван главный сотрудник в Кремле по Украине 14:23
Московские коммунальщики переведены на усиленный режим работы 14:22
В Башкирии двухлетнего ребенка с обморожением нашли на улице 14:14
Следователи назвали причину обрушения трапа в аэропорту Барнаула 14:13
Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет 14:07
Новый Mercedes-Maybach S-Class готовится к дебюту 14:07
Зеленский уволил руководителя офиса президента 14:06
В Крыму просчитают возможность запуска аэроэкспресса в Севастополь 14:03
Участников World Urban Forum пригласили в Москву 14:00
Госдума смягчила наказание для пограничников 14:00
Клишас: "Обнуление" президентских сроков не обсуждается 13:58
Никита Стасишин: Россия будет строить по 120 млн кв.м жилья в год 13:51
Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии Polar-2020 13:49
Проблемные и бесполезные: ВМС США избавятся от кораблей прибрежной зоны 13:47
Врачи объяснили, почему от нового коронавируса еще не умер ни один ребенок 13:45
Путин встретится с Сечиным 11 февраля 13:40
Ведущей "Битвы престолов" Валерия Комиссарова станет Людмила Гурченко 13:37
Право назначать главу Счетной палаты может перейти к Совфеду 13:35
Глава ВС предложил отнести нетяжкие экономические преступления к уголовному проступку 13:32
Мишустин прибыл в Великий Новгород с рабочим визитом 13:28
Филиппины отказались размещать американские войска на своей территории 13:22
Председатель Верховного суда РФ поддержал идею введения следственных судей 13:21
НТВ адаптирует популярное мировое шоу The Masked Singer 13:21
Рабочая группа по Конституции предложит уточнить полномочия Совбеза 13:16
Госдума сняла депутатские полномочия с Геннадия Кулика 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 12:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ямале из-за гриппа отменили массовые мероприятия

Текст: Елена Мационг

Из-за резкого подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в ЯНАО с 11 февраля введен "масочный режим", отменены все массовые мероприятия, которые проходят в помещениях. Как сообщила главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко, меры вводятся без ограничения по времени, вплоть до особого распоряжения.

Фото: iStock
В 37 регионах России заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила норму

Как рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре автономного округа, только за последнюю неделю в больницы округа с диагнозом ОРВИ обратились 10644 человека. Для Ямала с общей численностью населения всего в 500 тысяч это очень высокий показатель. Больше всего заболевших среди школьников 7-14 лет. Диагноз грипп лабораторно подтвердился у 18 человек.

В целом ряде муниципалитетов - в Ноябрьске, Новом Уренгое, Салехарде, Тарко-Сале, Губкинском и Тазовском районе - эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников превышает от 50 до 80 процентов. С 12 февраля учебные заведения в этих населенных пунктах переводятся на дистанционное обучение.

Роспотребнадзор обязал местные власти обеспечить наличие в аптеках запаса противовирусных препаратов и усилить контроль по соблюдению дезинфекционного режима во всех учреждениях.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет
Банк России установил курсы доллара и евро на 12 февраля
Новак заявил о неопределенности влияния коронавируса на нефтяной рынок
Суд приговорил уроженца Киргизии к 18 годам за убийство полицейского
Снегопад в Москве продлится до вечера среды
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам