На Ямале из-за гриппа отменили массовые мероприятия

Из-за резкого подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в ЯНАО с 11 февраля введен "масочный режим", отменены все массовые мероприятия, которые проходят в помещениях. Как сообщила главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко, меры вводятся без ограничения по времени, вплоть до особого распоряжения.

Как рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре автономного округа, только за последнюю неделю в больницы округа с диагнозом ОРВИ обратились 10644 человека. Для Ямала с общей численностью населения всего в 500 тысяч это очень высокий показатель. Больше всего заболевших среди школьников 7-14 лет. Диагноз грипп лабораторно подтвердился у 18 человек.

В целом ряде муниципалитетов - в Ноябрьске, Новом Уренгое, Салехарде, Тарко-Сале, Губкинском и Тазовском районе - эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников превышает от 50 до 80 процентов. С 12 февраля учебные заведения в этих населенных пунктах переводятся на дистанционное обучение.

Роспотребнадзор обязал местные власти обеспечить наличие в аптеках запаса противовирусных препаратов и усилить контроль по соблюдению дезинфекционного режима во всех учреждениях.