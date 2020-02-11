Корреспонденция времен Великой Отечественной войны обнаружилась, когда житель Сысерти Вячеслав Терентьев ремонтировал старый дом. Мужчина работает в компании "Муж на час", его попросили починить пристрой. В щели между окном и чердаком Вячеслав увидел какие-то тряпки, стал их вытаскивать и нашел ворох старых писем.

- Видимо, они близко к улице лежали, - рассказал "РГ" мастер. - Осень была, влажность высокая, многие отсырели, какие-то совсем развалились. Уцелевшие принес домой, просушил, хотел куда-нибудь передать, но закрутился с работой - и забыл.

О находке Вячеслав вспомнил лишь недавно: наводил порядок в бумагах и наткнулся на пожелтевшие страницы. Хотел поначалу найти родных отправителя самостоятельно, но в паспортном столе ему помочь не смогли. Зато в местном Совете ветеранов архиву были рады.

- Нашему ветеранскому движению лет 20, но такую находку к нам приносят впервые, - поделилась председатель общественной организации ветеранов войны и труда Сысертского городского округа Нина Ющенко. - Уже есть предложения по реставрации писем, но мы сказали: сначала будем искать родных. Они должны увидеть эти письма такими, какие есть, - потрогать листки, которые держал в руках их дедушка. У меня у самой дед погиб, и если бы мне сказали, что нашлись его письма… Это же такое чудо!

Автор писем - Иван Игнатьевич Мелкозеров 1914 года рождения, был военным корреспондентом, дослужился до звания либо подполковника, либо полковника. Адресаты - его родные. В письмах фронтовик рассказывает о себе, справляется о здоровье родителей.

Автор писем - Иван Игнатьевич Мелкозеров, 1914 года рождения, был военкором

"Здравствуйте, дорогие мои родители - папа, мама! Очень крепко вас благодарю за вашу заботу обо мне… Очень жаль, мама, что у тебя стало плохое здоровье, ну ничего, ты только береги себя. Я жив, здоров, чувствую себя хорошо", - пишет Иван Игнатьевич

Письма отправлены в 1942-1944 годах: есть и полевая почта со штампами "Просмотрено военной цензурой", и весточки из госпиталей, где находился журналист. Сысертский Совет ветеранов известил о находке военкомат - вероятно, там помогут найти потомков Ивана Игнатьевича. Известно, что отец фронтовика похоронен в Сысерти, сам Иван после войны перебрался в Новосибирск, у него была жена и трое детей. Один из сыновей уже умер, со вторым сыном и дочерью связи пока нет. "Наша цель - найти внуков или правнуков, - продолжает Нина Ющенко. - Но даже если не удастся, письма не пропадут. После реставрации мы отдадим их в музей - скорее всего, в наш, местный.