Названы регионы России с самыми дешевыми санаториями

За чисто символическую сумму - от одной тысячи рублей в сутки - можно отдохнуть в некоторых российских санаториях.

Портал ТурСтат составил рейтинг регионов, где поправить здоровье зимой и весной в этом году стоит особенно недорого

Так, десятку бюджетных областей возглавляет Зауралье, где сутки в учреждении с питанием и лечением обойдутся в сумму от одной тысячи рублей.

Уложиться в 1100-1260 рублей можно, посетив здравницы в Приморском крае, Тамбовской, Челябинской, Липецкой и Орловской областях. А также - в Марий Эл, в Крыму и Башкортостане.

Чуть дороже обойдется отдохнуть и привести здоровье в порядок тем, кто выберет Кировскую, Вологодскую или Свердловскую области: во всех трех сутки в пансионате стоят от 1300 рублей.

Замыкают топ-25 Костромская, Нижегородская и Самарская области с Алтаем: здесь стоимость полезного отпуска стартует от 1650 рублей в сутки.