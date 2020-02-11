В России растет число заболевших гриппом и ОРВИ, следует из сообщения Роспотребнадзора. И по всей стране начали закрывать на карантин школы и детсады.

Уже превышен эпидемический порог в 37 регионах. Корреспонденты "РГ" побывали в некоторых из них.

В Свердловской области зарегистрировали более 43 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 46 процентов. Прирост пошел в основном за счет школьников 7-14 лет, в меньшей степени статистику пополнили дошколята 3-6 лет, подростки старше 15 лет и взрослые. Половина заболевших - в Екатеринбурге.

На Среднем Урале полностью закрыты на карантин 13 детских садов и четыре школы, частично приостановлена работа 78 дошкольных учреждений и 120 школ. "Каждая школа, детсад сами принимают такое решение", - объяснили "РГ" в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как правило, это происходит, когда заболевают 20 процентов воспитанников.

На Ямале из-за гриппа отменили все массовые мероприятия и с 11 февраля ввели масочный режим. Как сообщила главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко, эти меры вводятся без ограничения по времени, вплоть до особого распоряжения.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Ямала, только за последнюю неделю в больницы округа с диагнозом ОРВИ обратились 10,6 тысячи человек. Для Ямала с общей численностью населения всего 500 тысяч это очень высокий показатель. Больше всего заболевших тоже среди школьников до 14 лет. В некоторых городах Ямала эпидпорог заболеваемости среди школьников превышает 50 процентов, а то и 80. С 12 февраля школы здесь переводятся на дистанционное обучение.

В Челябинской области карантин в школах объявлен уже с 4 февраля после смерти в больнице семиклассницы. Культурно-массовые мероприятия разрешены только на открытом воздухе, а в развлекательных учреждениях, предприятиях торговли и общественном транспорте введен масочный режим. В общежитиях постоянно проводят дезинфекцию.

Как сообщили в мэрии Челябинска, эпидпорог в городе с населением более одного 1 миллиона 300 тысяч человек превышен на 61 процент, в том числе по взрослому населению - на 69 процентов, по школьникам - на 48, а по детям трех-шести лет - на 11 процентов. "Первая неделя карантина положительно сказалась на снижении заболеваемости среди школьников, поэтому он продолжит действовать до особого распоряжения", - пояснили в мэрии.

С начала недели в минздраве открыт call-центр, в котором известные врачи-инфекционисты ежедневно отвечают на звонки с вопросами о ситуации с заболеваемостью, необходимых мерах профилактики, а также о противовирусных препаратах. Губернатор Челябинской области в видеообращении к населению области попросил людей сообщать ему лично обо всех проблемах, связанных с лечением и профилактикой заболеваний.

На день раньше, чем в Челябинске, объявили карантин во всех школах Самарской области. А с 10 февраля он был продлен еще на пять дней. Обучение детей идет дистанционно - по сути, ученики делают дома классную работу. И, что удивительно, есть родители школьников, которые возмущаются, что им приходится подчас делать работу учителей - объяснять новые темы детям по вечерам после работы.

В целом по Самарской области отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 6 процентов, в том числе в возрастной группе от 7 до 14 лет превышение на 4 процента. По сравнению с другими регионами - не так уж и много. Но порог-то все равно превышен!

В Ульяновской области карантин в школах продлен до 17 февраля. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости ОРВИ вырос на 30 процентов. Эпидпорог и здесь превышен по детям от 7 до 14 лет, уточнила первый зампред регионального правительства Екатерина Уба. В целом по региону он - более 54 процентов.

Паниковать не стоит, говорят эпидемиологи, они ожидали сезонного подъема заболеваемости. А карантин - это повод стать внимательнее к своему здоровью

Какой же грипп гуляет по стране? Уральские врачи, например, говорят, что на арену сейчас выходят его вирусы B и А (Н1N1). Подхватить их могут как привитые, так и те, кто решил бороться с заразой собственным иммунитетом. Однако привитые, как правило, легче переносят болезнь. "Паниковать не стоит: эпидемиологи ожидали сезонного подъема заболеваемости, - сообщили "РГ" в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. - Но для людей объявление карантина - это повод стать внимательнее к своему здоровью: чаще мыть руки, лишний раз не посещать места с большим скоплением людей, носить маску в общественных местах, держаться подальше от кашляющих и чихающих людей".

Карантин в школах: порядок действий

Как рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, ведомство не видит оснований для введения карантинного режима в учебных заведениях и детских садах из-за новой коронавирусной инфекции. Больше внимания следует уделять гриппу: "Введение карантина и ограничение мероприятий в отдельных классах, в детских садах - это необходимо и правильно, - пояснила Анна Попова. - Так мы прерываем распространение гриппа и респираторных инфекций. Мы используем этот способ много лет, он эффективен".

Если вдруг школа или детский сад становятся очагом гриппа или ОРВИ, медсестра ежедневно должна осматривать детей. Два раза в день им измеряют температуру, осматривают слизистую носоглотки и фиксируют общее состояние. Результаты обследования должны регистрироваться. В случае, если в детсадовской группе или в классе по причине гриппа отсутствуют более 20% детей, занятия приостанавливают на неделю. (Обычно этого хватает, чтобы у заболевших прошел инкубационный период). Но при необходимости срок карантина может быть продлен.

Все эти решения принимает директор школы, опираясь на постановление Главного санитарного врача РФ и предписание главного санитарного врача региона.

Причем карантин по гриппу может быть как в отдельном классе, так и во всей школе. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом маленьких детей и школьников в 3-4 раза превышает заболеваемость других возрастных групп.

Если же в образовательной организации замечена другая опасная инфекция (например корь), то решение о карантинных мерах принимает главный санитарный врач региона - руководитель местного управления Роспотребнадзора. Он выпускает постановление, в котором пишет, что в связи с неблагополучной ситуацией по определенной инфекции необходимо ввести следующие мероприятия. Например, это может быть запрет на посещение школы для непривитых детей (такое бывает в случае кори); запрет на проведение профилактических прививок и реакции Манту. Кроме того, во время карантина отменяются все массовые мероприятия, праздники в школах и детсадах, отменяется кабинетная система образования - то есть во время карантина учащиеся остаются в одной классной комнате, а не переходят из одной в другую.

Также отменяются уроки, во время которых учащиеся из нескольких классов должны находиться вместе. Одновременно с этим в школах и детсадах проводится регулярная влажная уборка всех поверхностей с применением дезинфицирующих средств; проводится кварцевание, пока детей нет в классах. "Общешкольный" карантин может отменить главный санитарный врач города.

Подготовила Ксения Колесникова