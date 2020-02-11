На Урале три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП

В Челябинской области выясняют обстоятельства аварии, в которой погибли три человека и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа и сотрудники экстренных служб, сообщили в ГУ МВД по региону.

- ДТП произошло в шестом часу утра на 101 километре автотрассы Южноуральск - Магнитогорск в Верхнеуральском районе, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - По неустановленным пока причинам совершили столкновение Ford Focus и китайский кроссовер Haval F7.

По предварительным данным, смертельные травмы получили 31-летний водитель Ford Focus, его 60-летняя пассажирка и одна из пассажирок Haval, скончавшаяся от ран в больнице. Также пострадали пять человек, в том числе 59-летний водитель Haval и четырехлетний ребенок.

На месте происшествия проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дорожного происшествия, отметили в МВД.