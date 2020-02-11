В Челябинских школах продлили карантин по гриппу и ОРВИ

В Челябинске решением штаба по борьбе с гриппом и ОРВИ карантин продлен еще на неделю. Все школы, кружки и секции закрыты до особого распоряжения, культурно-массовые мероприятия разрешены только на открытом воздухе, а в развлекательных учреждениях, предприятиях торговли и общественном транспорте вводится "масочный режим", сообщили во вторник в городской администрации.

Эпидпорог в городе с населением более одного миллиона 300 тысяч человек превышен на 61 процент, в том числе по взрослому населению на - 69 процентов, по школьникам - на 48, а детям трех-шести лет - на 11 процентов.

- Первая неделя карантина положительно сказалась на снижении заболеваемости среди школьников, поэтому он продолжит действовать до особого распоряжения, - пояснили в мэрии. - А поскольку следующее заседание оперативного штаба по борьбе с гриппом и ОРВИ назначено на 18 февраля, то учащиеся 1-11 классов получили еще как минимум одну неделю каникул.

Всего в регионе зарегистрировано свыше 44 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. Число пациентов за последнюю неделю выросло на 22 процента, а значит говорить о спаде эпидемии еще рано.

С начала недели в минздраве открыт call-центр, в котором врачи-инфекционисты ежедневно отвечают на звонки с вопросами о ситуации с заболеваемостью, необходимых мерах профилактики, а также о действии противовирусных препаратов. Обратиться к ним можно по телефону: 8(351)240-15-16.

Губернатор в видеообращении к населению области попросил сообщать ему лично обо всех проблемах, связанных с лечением и профилактикой сезонных заболеваний.