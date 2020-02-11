В Югре два сотрудника полиции погибли в ДТП

Столкновение с четырьмя автомобилями произошло на 79 километре дороги Сургут-Нижневартовск.

Инцидент произошел сегодня в 12:50 по местному времени. Четверо полицейских, сотрудники нижневартовского управления, ехали в Нефтеюганск на УАЗе по работе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Их машина столкнулся с автомобилем MAN, после чего УАЗ отбросило на попутно едущий ГАЗ. В этот момент следовавшая за автомобилем фура MAN Scania столкнулась с ним.

Водитель и пассажир УАЗа скончались на месте. Четверо человек получили различные повреждения.

Дорогу перекрыли. Назначена служебная проверка.