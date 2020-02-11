В Югре пассажиры легковушки погибли в ДТП с автокраном

На 133-м километре автодороги Сургут - Когалым - Ноябрьск в 12:30 по местному времени произошло столкновение легкового автомобиля и автокрана КамАЗ. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего машину вынесло на полосу встречного движения, и она столкнулась с КамАЗом. Пассажир и пассажирка скончались на месте, - рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Как пояснили в управлении, сейчас обстоятельства ДТП расследуются.