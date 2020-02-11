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11.02.2020 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени завели дело на школьника, ловившего "зараженных коронавирусом"

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Тюменская полиция завела административное дело о мелком хулиганстве в отношении школьника, который устроил розыгрыш с ловлей "зараженных коронавирусом".

Фото: Скриншот/ youtube.com
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"Да, действительно, 17-летний юноша из Тюмени вместе со знакомыми сначала снял, а потом разместил в Сети видеоролик, на котором они одеты в защитные костюмы. Тем самым они пугали жителей и гостей города", - подтвердили "РГ" в пресс-службе главка МВД области.

На молодого человека составлен протокол по статье 20.1 КоАП. Материал будет направлен для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних. Другие участники неудачного розыгрыша устанавливаются.

"Ответственность по статье о мелком хулиганстве наступает с 16 лет, - напомнили в полиции. - Но так как правонарушитель несовершеннолетний, то судьбу его будет решать комиссия ПДН".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Распространение коронавируса 2019-nCoV

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