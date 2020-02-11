В Тюмени завели дело на школьника, ловившего "зараженных коронавирусом"

Тюменская полиция завела административное дело о мелком хулиганстве в отношении школьника, который устроил розыгрыш с ловлей "зараженных коронавирусом".

"Да, действительно, 17-летний юноша из Тюмени вместе со знакомыми сначала снял, а потом разместил в Сети видеоролик, на котором они одеты в защитные костюмы. Тем самым они пугали жителей и гостей города", - подтвердили "РГ" в пресс-службе главка МВД области.

На молодого человека составлен протокол по статье 20.1 КоАП. Материал будет направлен для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних. Другие участники неудачного розыгрыша устанавливаются.

"Ответственность по статье о мелком хулиганстве наступает с 16 лет, - напомнили в полиции. - Но так как правонарушитель несовершеннолетний, то судьбу его будет решать комиссия ПДН".