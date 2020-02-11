Жилье, медицина и поддержка семей: Как будет развиваться Ямал в 2020 году

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступил с ежегодным докладом о положении дел в округе. Приоритеты на весь свой срок работы он обозначил еще в прошлом году: это строительство и ремонт дорог, создание современной системы медицинской помощи, обеспечение жителей комфортным жильем. В этот раз глава округа рассказал о том, что уже сделано, и поставил задачи на 2020 год.

Три приоритета развития Ямала

В 2019 году в новые квартиры из аварийных домов на Ямале уже переехали больше двух тысяч семей. В ближайшие пять лет новоселье отметят еще 24 тысячи семей, которые проживают в "аварийках". В округе приняли решение о расселении ямальцев с одного миллиона квадратных метров непригодного жилья - это в четыре раза больше, чем требуется по нацпроекту.

Жилищный вопрос в округе решается комплексно. За прошлый год молодые семьи получили в семь раз больше сертификатов на покупку жилья, чем в 2018 году. В региональную программу смогли вернуться те, кто выбыл из нее из-за достижения предельного возраста в 36 лет. В 2020 году все молодые семьи будут обеспечены жильем, очередь будет ликвидирована.

Большие планы озвучены по строительству и ремонту дорог. Прошлым летом губернатор проехал за рулем 1200 километров от Надыма до Ноябрьска и лично оценил масштаб требуемых изменений. 2020 год Дмитрий Артюхов объявил Годом дорог: будет отремонтировано 100 км трассы Новый Уренгой-Ноябрьск, построен мост через реку Пур, открыт сквозной проезд по дороге Надым-Салехард. Качество работ глава округа оценит лично, проехав за рулем по новым и отремонтированным дорогам.

Что касается еще одного приоритета Ямала - развития медицины, Дмитрий Артюхов сообщил, что в 2019 году было закуплено более 500 единиц медицинской техники. Приобретено два реанимационных модуля для вертолетов.

Беспрецедентные меры социальной поддержки многодетных семей, кадровая политика для специалистов бюджетной сферы, повышение качества медицинских услуг - все направлено на благополучие ямальцев

В этом году на Ямале проектируется больше десяти объектов здравоохранения: хирургический корпус и центр лучевой терапии в Новом Уренгое, участковые больницы в Самбурге и Гыде, больничные комплексы в Тазовском, Мужах и Яр-Сале, детские поликлиники в Губкинском и Тарко-Сале, взрослые - в Муравленко, Ноябрьске и Новом Уренгое, медицинский городок и новая подстанция скорой помощи в Салехарде. Ожидается ввод поликлиник в Аксарке и Вынгапуровском, детская поликлиника и женская консультация в Новом Уренгое.

Ямал усилил поддержку многодетных семей

В своем докладе губернатор подчеркнул, округ выполнит или уже выполняет задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию, а также будет дополнять их собственными программами.

- Президент подчеркнул: судьбу нашей страны определит то, сколько детей родится в российских семьях через год, пять и десять лет и поручил найти дополнительные меры поддержки семей. Мы заявляем о новой мере поддержки - выплате регионального материнского капитала за второго ребенка. Его сумма составит 150 тысяч рублей, - отметил Дмитрий Артюхов.

Напомним, на Ямале уже сегодня выплачивается региональный материнский капитал в 500 тысяч рублей за третьего и всех последующих детей. С учетом всех федеральных и региональных выплат ямальские многодетные семьи получают самую большую в стране поддержку - около 3,5 миллиона рублей: это сумма всех материнских капиталов и субсидий на покупку жилья для молодых семей.

О чем просили ямальцы

В своем докладе Дмитрий Артюхов подробно остановился на том, что было сделано по обращениям жителей округа. Многие запросы ямальцев нашли отражение в решениях власти.

Так, по просьбам жителей на треть снижена стоимость билетов на вертолеты из четырех населенных пунктов - Яр-Сале, Сеяхи, Мыса Каменного и Нового Порта. На таком же уровне сохраняются цены на вертолет и в Тазовском районе.

Обращались ямальцы и с предложением создать онлайн-систему продажи билетов на вертолеты. Пилотный проект уже стартовал в Яр-Сале. А департаменту транспорта поручено запустить электронный сервис на всех направлениях.

С учетом мнения жителей в этом году добавились авиарейсы в Сочи из Салехарда и Нового Уренгоя. А округ начал субсидировать все перевозки в южных направлениях. Кроме того, до 2025 года продлено действие льготных авиабилетов по 2,5 тысячи рублей для детей из многодетных семей. Эта программа оказалась востребованной у ямальцев - за прошлый год ею воспользовалось 11 тысяч человек.

О северных выплатах и деревянных домах

Политологи отметили, что в докладе Дмитрий Артюхов не пытался игнорировать проблемные темы, а, наоборот, открыто объяснял свою позицию. Одной из таких тем стала выплата северных надбавок специалистам бюджетной сферы с первого дня работы. Это вызвало недовольство некоторых жителей, которые в свое время зарабатывали надбавки несколько лет.

- Северные выплаты с первого дня работы на Ямале являются оправданной мерой, - подчеркнул Дмитрий Артюхов. - Многие, кто большую часть жизни отдал Северу, справедливо задают вопрос, почему приехавшим сегодня - все и сразу. Но давайте честно ответим самим себе. Что важнее - постепенное, как по старинке, начисление "северных" или возможность уже сейчас попасть к опытному врачу либо отдать ребенка сильному учителю.

Поставил губернатор точку и в вопросе использования субсидий на покупку жилья по региональным программам только в капитальных домах.

- Мне постоянно поступают вопросы, почему окружной сертификат можно использовать только на капитальное жилье. Поясню: не раз были случаи, когда семья вкладывала накопления и средства господдержки в приобретение деревянного жилья. А уже через несколько лет оно признавалось аварийным. Считаю, "деревянный" Ямал должен уйти в прошлое, - заключил Дмитрий Артюхов.

Поддержка талантливых школьников

Глава региона отметил, что развитие Ямала зависит от людей, которые будут работать в округе. Он дал поручение департаменту образования создать систему индивидуальной работы с талантливыми выпускниками, которая позволит следить за их успехами, оказывать поддержку и создавать достойные условия для работы в своем регионе.

В прошлом году на Ямале была усилена система поощрений для школьников: в 5 раз - до 100 тысяч - увеличена премия за 100 баллов на ЕГЭ, введена премия в 300 тысяч для победителей Всероссийской олимпиады школьников и в 150 - для призеров. Аналогичные вознаграждения положены и педагогам.

Поручил губернатор создать условия для развития творческих способностей детей. Для этого нужно запустить программу обновления художественных школ и школ искусств и вдвое увеличить закупку музыкальных инструментов. В 2019 году для ДШИ округа приобретено 150 инструментов, на которых дети могут заниматься, в том числе после занятий.

Комментарий

Виктор Казарин, первый заместитель председателя Законодательного собрания ЯНАО:

- Ежегодный доклад главы региона ориентирован на каждого жителя Ямала. И что важно, большинство задач, поставленных губернатором в прошлом году, уже реализовано. Отмечу, слова Дмитрия Артюхова подтверждают темпы строительства жилья в регионе. Например, только в Губкинском строится сейчас десять домов под переселение граждан из аварийного жилья. До 2023 года в городе будет сдано 25 домов - это позволит переселить около 4 тысяч человек. Беспрецедентные меры социальной поддержки многодетных семей, кадровая политика для специалистов бюджетной сферы, повышение качества медицинских услуг - все направлено на благополучие ямальцев. Уверен, что заданный главой региона курс и дальше будет способствовать развитию округа.