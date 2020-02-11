Жилье, медицина и поддержка семей: Как будет развиваться Ямал в 2020 году

Три приоритета развития Ямала
В 2019 году в новые квартиры из аварийных домов на Ямале уже переехали больше двух тысяч семей. В ближайшие пять лет новоселье отметят еще 24 тысячи семей, которые проживают в "аварийках". В округе приняли решение о расселении ямальцев с одного миллиона квадратных метров непригодного жилья - это в четыре раза больше, чем требуется по нацпроекту.
Жилищный вопрос в округе решается комплексно. За прошлый год молодые семьи получили в семь раз больше сертификатов на покупку жилья, чем в 2018 году. В региональную программу смогли вернуться те, кто выбыл из нее из-за достижения предельного возраста в 36 лет. В 2020 году все молодые семьи будут обеспечены жильем, очередь будет ликвидирована.
Большие планы озвучены по строительству и ремонту дорог. Прошлым летом губернатор проехал за рулем 1200 километров от Надыма до Ноябрьска и лично оценил масштаб требуемых изменений. 2020 год Дмитрий Артюхов объявил Годом дорог: будет отремонтировано 100 км трассы Новый Уренгой-Ноябрьск, построен мост через реку Пур, открыт сквозной проезд по дороге Надым-Салехард. Качество работ глава округа оценит лично, проехав за рулем по новым и отремонтированным дорогам.
Что касается еще одного приоритета Ямала - развития медицины, Дмитрий Артюхов сообщил, что в 2019 году было закуплено более 500 единиц медицинской техники. Приобретено два реанимационных модуля для вертолетов.
В этом году на Ямале проектируется больше десяти объектов здравоохранения: хирургический корпус и центр лучевой терапии в Новом Уренгое, участковые больницы в Самбурге и Гыде, больничные комплексы в Тазовском, Мужах и Яр-Сале, детские поликлиники в Губкинском и Тарко-Сале, взрослые - в Муравленко, Ноябрьске и Новом Уренгое, медицинский городок и новая подстанция скорой помощи в Салехарде. Ожидается ввод поликлиник в Аксарке и Вынгапуровском, детская поликлиника и женская консультация в Новом Уренгое.
Ямал усилил поддержку многодетных семей
В своем докладе губернатор подчеркнул, округ выполнит или уже выполняет задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию, а также будет дополнять их собственными программами.
- Президент подчеркнул: судьбу нашей страны определит то, сколько детей родится в российских семьях через год, пять и десять лет и поручил найти дополнительные меры поддержки семей. Мы заявляем о новой мере поддержки - выплате регионального материнского капитала за второго ребенка. Его сумма составит 150 тысяч рублей, - отметил Дмитрий Артюхов.
Напомним, на Ямале уже сегодня выплачивается региональный материнский капитал в 500 тысяч рублей за третьего и всех последующих детей. С учетом всех федеральных и региональных выплат ямальские многодетные семьи получают самую большую в стране поддержку - около 3,5 миллиона рублей: это сумма всех материнских капиталов и субсидий на покупку жилья для молодых семей.
О чем просили ямальцы
В своем докладе Дмитрий Артюхов подробно остановился на том, что было сделано по обращениям жителей округа. Многие запросы ямальцев нашли отражение в решениях власти.
Так, по просьбам жителей на треть снижена стоимость билетов на вертолеты из четырех населенных пунктов - Яр-Сале, Сеяхи, Мыса Каменного и Нового Порта. На таком же уровне сохраняются цены на вертолет и в Тазовском районе.
Обращались ямальцы и с предложением создать онлайн-систему продажи билетов на вертолеты. Пилотный проект уже стартовал в Яр-Сале. А департаменту транспорта поручено запустить электронный сервис на всех направлениях.
С учетом мнения жителей в этом году добавились авиарейсы в Сочи из Салехарда и Нового Уренгоя. А округ начал субсидировать все перевозки в южных направлениях. Кроме того, до 2025 года продлено действие льготных авиабилетов по 2,5 тысячи рублей для детей из многодетных семей. Эта программа оказалась востребованной у ямальцев - за прошлый год ею воспользовалось 11 тысяч человек.
О северных выплатах и деревянных домах
Политологи отметили, что в докладе Дмитрий Артюхов не пытался игнорировать проблемные темы, а, наоборот, открыто объяснял свою позицию. Одной из таких тем стала выплата северных надбавок специалистам бюджетной сферы с первого дня работы. Это вызвало недовольство некоторых жителей, которые в свое время зарабатывали надбавки несколько лет.
- Северные выплаты с первого дня работы на Ямале являются оправданной мерой, - подчеркнул Дмитрий Артюхов. - Многие, кто большую часть жизни отдал Северу, справедливо задают вопрос, почему приехавшим сегодня - все и сразу. Но давайте честно ответим самим себе. Что важнее - постепенное, как по старинке, начисление "северных" или возможность уже сейчас попасть к опытному врачу либо отдать ребенка сильному учителю.
Поставил губернатор точку и в вопросе использования субсидий на покупку жилья по региональным программам только в капитальных домах.
- Мне постоянно поступают вопросы, почему окружной сертификат можно использовать только на капитальное жилье. Поясню: не раз были случаи, когда семья вкладывала накопления и средства господдержки в приобретение деревянного жилья. А уже через несколько лет оно признавалось аварийным. Считаю, "деревянный" Ямал должен уйти в прошлое, - заключил Дмитрий Артюхов.
Поддержка талантливых школьников
Глава региона отметил, что развитие Ямала зависит от людей, которые будут работать в округе. Он дал поручение департаменту образования создать систему индивидуальной работы с талантливыми выпускниками, которая позволит следить за их успехами, оказывать поддержку и создавать достойные условия для работы в своем регионе.
В прошлом году на Ямале была усилена система поощрений для школьников: в 5 раз - до 100 тысяч - увеличена премия за 100 баллов на ЕГЭ, введена премия в 300 тысяч для победителей Всероссийской олимпиады школьников и в 150 - для призеров. Аналогичные вознаграждения положены и педагогам.
Поручил губернатор создать условия для развития творческих способностей детей. Для этого нужно запустить программу обновления художественных школ и школ искусств и вдвое увеличить закупку музыкальных инструментов. В 2019 году для ДШИ округа приобретено 150 инструментов, на которых дети могут заниматься, в том числе после занятий.
Виктор Казарин, первый заместитель председателя Законодательного собрания ЯНАО:
- Ежегодный доклад главы региона ориентирован на каждого жителя Ямала. И что важно, большинство задач, поставленных губернатором в прошлом году, уже реализовано. Отмечу, слова Дмитрия Артюхова подтверждают темпы строительства жилья в регионе. Например, только в Губкинском строится сейчас десять домов под переселение граждан из аварийного жилья. До 2023 года в городе будет сдано 25 домов - это позволит переселить около 4 тысяч человек. Беспрецедентные меры социальной поддержки многодетных семей, кадровая политика для специалистов бюджетной сферы, повышение качества медицинских услуг - все направлено на благополучие ямальцев. Уверен, что заданный главой региона курс и дальше будет способствовать развитию округа.