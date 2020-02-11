Центр подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) завершает прием заявок в молодежную команду.

Со дна поднят артефакт XIX века: пушка с фрегата "Олег", затонувшего в 1869 году у острова Гогланд. Фото: предоставлено ЦПИ РГО

Но еще можно успеть: заявки, поданные до полуночи 12 февраля, будут рассмотрены. Конкурс как в престижный вуз: до 15 человек на место. Но бороться есть за что: для ста мальчишек и девушек обеспечены незабываемые приключения.

Океан позвал

- Мы набираем ребят в возрасте от 13 до 16 лет , - говорит исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин. - Будем их обучать по специальностям акванавты, гидронавты, спасатели, хранители и изобретатели. Список победителей обнародуем в конце апреля на сайтах oceanautica.ru и center-orlyonok.ru.

... Победители пройдут онлайн-обучение, выполнят тестовые задания. И - на Черное море: в знаменитый "Орленок". Очные смены пройдут с 30 мая по 20 июня.

В "Орленке", в зависимости от выбранной специализации, акванавты осваивают акваланги, гидронавты - подводную лодку, изобретатели - телеуправляемых роботов и т.д. Тех, кто проявит себя с лучшей стороны, пригласят в настоящие экспедиции.

И вообще здесь все настоящее. Например, подводные лодки. Их две: C-Quester и C-Explorer. Способны работать под водой до 8 часов без всплытия, Quester - на глубине до 100, Explorer - до 300 метров. Экипаж три человека.

Думаю, все помнят кадры: Владимир Путин погружается в Финском заливе для обследования парусно-винтового фрегата "Олег" и к месту гибели субмарины Щ-308, а в Черном море - для обследования античных артефактов. Путин совершал погружения на этих самых аппаратах, в частности, на Explorer. А Сергей Фокин лично пилотировал аппарат с главой государства на борту.

Девочки рулят

Сергей Георгиевич, для родителей участников "Океанавтики" смена в "Орленке" сколько будет стоить?

Сергей Фокин: Бесплатно. Как и участие в научно-исследовательских экспедициях.

В прессе ваши аппараты называют то "батискафами", то "субмаринами". А на самом деле?

Сергей Фокин: Они малосерийные или уникальные, типологию провести сложно. Но по конструкции ближе к подлодке.

Железное правило всех исследователей: со дна поднимают только то, что можно сохранить. Фото: предоставлено ЦПИ РГО

Как вы их в своем кругу называете?

Сергей Фокин: Вообще-то так и называем: аппараты. Чтобы отличать, то по цвету: Quester - красный, его называют "Помидоринка". А Explorer ярко-оранжевый, поэтому "Апельсин" или "Апельсинка". В этом сезоне будет работать в Финском заливе: у острова Мощный.

Подростки, которых вы сейчас отберете, будут реально погружаться на ваших подводных лодках?

Сергей Фокин: Те, кто пройдет ­обучение по специальности "гидронавт". Подготовим шесть экипажей по четыре гидронавта. В "Орленок" мы отправим аппарат Quester.

Какое соотношение ребят и девочек?

Сергей Фокин: Мы эти цифры специально не закладываем. Но по опыту прошлых смен: 50 на 50. Даже там, где, казалось бы, должно быть больше мальчишек - например, среди спасателей, которые выносят раненых, десантируются по тросам и т.д., девчонки усваивают материал не хуже, а часто и лучше парней.

Участники первых наборов "Океанавтики" сотрудничают с вами?

Сергей Фокин: Конечно. Среди ребят есть просто гении. На Голубых озерах в Кабардино-Балкарии скоро будем тестировать телеуправляемых роботов, которые сконструировали участники "Океанавтики".

Германское (построено в Любеке в 1693 году ) торговое судно Die Engiel Raphail ("Архангел Рафаил"): трехмерное изображение носовой части корпуса. Фото: предоставлено ЦПИ РГО





И концы в воду

Вы упомянули экспедицию к острову Мощный. Что там интересного?

Сергей Фокин: Будем проводить разведку голландского судна XVIII века. На палубе груз: бутылки.

В Германии анонсируют выставку с "Контрабанда. Три века под водой". Это ведь ваши находки?

Сергей Фокин: Наши. Экспонаты подняли с любекского торгового судна "Архангел Рафаил". Купец, его зафрахтовавший, вышел из Санкт-Петербурга и ночью стал догружать с лодок неучтенку - товары, за которые не была уплачена таможенная пошлина. Упустил время и погоду, в результате судно затерло льдами. Крестьян отправили нырять, поднимать груз... Афера вскрылась, в дело вмешался сам Петр I. Но пока шло расследование, государь скончался. Провернувший аферу купец был протеже графа Меншикова. История для него завершилась благополучно: не поехал в Сибирь на каторгу, а получил монополию на импорт металлов...

Ну просто живая история страны.

Сергей Фокин: И вообще это лето ­обещает быть богатым на открытия. Мы хотим провести системные исследования Невы, которые толком никогда не проводились. В прошлом году мы прошли по Неве, включив аппаратуру: зафиксировали 65 аномалий, 10 из которых - корпуса лежащих на дне деревянных судов. Работа непростая: быстрое течение, вода темная. Но эти исследования позволят лучше понять облик города, который строил Петр I. По древним причалам увидим эволюцию инфраструктуры, сегодня скрытую под водой...

О военных исследованиях Центра подводных исследований РГО читайте в ближайших выпусках "РГ".

Кстати

Копают под водой

Фото: предоставлено ЦПИ РГО

Судно "Архангел Рафаил", затонувшее в Финском заливе в 1724 году, уже пять лет раскапывают специалисты Центра подводных исследований РГО. Термин подводные "раскопки" надо понимать буквально - судно затянуто толстым слоем ила. Но ил стал своего рода природным саркофагом. Плюс условия Балтики - холодная и слабосоленая вода, плохо пропускающая солнечный свет - обеспечили отличную сохранность находок. Например, Псалтырь 1692 года издания в кожаном переплете, пролежав 300 лет в воде, можно прочитать. Все 500 страниц - в целости и сохранности.