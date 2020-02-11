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11.02.2020 17:59
Рубрика: Общество

Риск рака и диабета связали с уровнем тестостерона

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Масштабное исследование выявило зависимость угрозы возникновения опасных заболеваний, включая рак и диабет, от уровня тестостерона.

Медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин из биобанка Великобритании. Его результаты показали, что избыток полового гормона является не следствием болезней, а одной из причин их развития, сообщил ведущий автор работы доктор Джон Перри.

Фото: Татьяна Андреева / РГ
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Так, повышенное содержание тестостерона у женщин увеличивает риск развития диабета 2 типа на 37 процентов, у мужчин при этом наоборот - снижается на 14 процентов. Высокий уровень гормона также способствует образование рака молочной железы и рака предстательной железы.

Кроме того, аномальное количество полового гормона у женщин провоцирует возникновение синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) и эндометриоза.

- Методы по снижению уровня тестостерона сегодня широко используются для лечения рака предстательной железы, но уверенности в том, что они могут применяться для профилактики и защиты от онкологии, не было. Теперь мы более отчетливо понимаем риски и преимущества гормональной терапии в этой области, - пояснил Джон Перри.

Ученые отметили, что пока не могут исследовать связь уровня тестостерона с другими нарушениями состояния здоровья, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но в перспективе такой анализ планируется провести.

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