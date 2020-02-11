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11.02.2020 18:09
Рубрика: Общество

Робототехники создали руку, мастерски управляющуюся с яйцами

Текст: Лариса Ионова
Фото: Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) Фото: Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM)
Фото: Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM)

Ученые Корейского института машин и материалов (KIMM) разработали роботизированную руку, максимально приспособленную к бытовым действиям. Она способна выполнять множество операций в повседневной жизни также, как и человеческая рука, сообщает издание Eurekalert. Держать яйцо или другие предметы, резать бумагу ножницами или поднести блюда на стол. Этого удалось добиться тем, что рука робота полностью имитирует структуру и движение человеческих пальцев.

Роботизированная рука похожа на человеческую - как по размеру, так и по механике движения. При этом рука робота легче и сильнее, чем предыдущие разработки. Она весит менее 1 килограмма, а поднять может более трех килограммов.

Фото: Борис Ярков/РГ
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По структуре рука-робот состоит из четырех пальцев и 16 суставов. Она может быть установлена на различных частях робота и обеспечивает самую сильную в мире силу захвата против собственного веса.

Для независимого перемещения каждого пальца и сустава было использовано в общей сложности 12 двигателей, которые приводят в движение один из пальцев независимо от остальных. Это позволяет руке оперировать в условиях небольшого пространства и с большим количеством степеней свободы.

Главное же, ученые создали уникальный механизм для поддержки движения в небольших пространствах с высокой степенью свободы с помощью модулизации приводного устройства, отвечающего за движение пальцев, встроив его в ладонь.

Датчики силы, прикрепленные к кончикам пальцев, позволяют тактильному зондированию обнаруживать контакт с объектами. Датчики - это многоосевые приборы диаметром 15 мм и весом менее 5 г. Они могут измерять величину и направление силы, обнаруживаемой на кончике пальца, когда рука робота входит в контакт с объектом. Они же являются ключом к управлению силой захвата. Далее на самих пальцах и на ладони прикреплены тактильные датчики кожного типа, они измеряют распределение силы в зоне контакта, когда рука робота касается объекта.

С помощью всех этих датчиков и осуществляется виртуозное владение предметами - робот сам распределяет захват так, чтобы он был достаточно энергичным для удержания яйца, но при этом не настолько сильным, чтобы его раздавить.

Подобную руку можно использовать как в повседневной жизни, так и в промышленности.

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