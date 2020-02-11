Россия улучшила позиции в логистическом рейтинге

По итогам 2019 года Россия немного улучшила свое положение в ежегодном индексе Agility Emerging Markets Logistics Index (Логистический индекс развивающихся рынков), который формируется на основе опроса руководителей нескольких сотен крупнейших логистических компаний мира. Среди основных показателей, по которым эксперты оценивают состояние логистики, это объем рынка, инфраструктура, деловой климат и другие. В этом году Россия поднялась с 14-го на 13-е место.

При этом по перспективности развития внутренней и международной логистики Россия заняла 11-ю и 10-ю позиции соответственно. Российский рынок также занимает 11-ю строчку среди международных логистических рынков с наиболее высоким потенциалом.

Согласно оценке темпа роста логистических маршрутов, грузовой авиамаршрут ЕС-Россия занял 10-е место (объемы перевозок по данному маршруту выросли на 7% до 13,6 тысячи тонн)

Наиболее успешной в Agility Emerging Markets Logistics Index была позиция России по итогам 2017 года - тогда страна поднялась сразу на несколько пунктов и заняла 7-ю строчку индекса.