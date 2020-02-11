Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня - с 22 по 24 февраля, напомнили "Российской газете" в Роструде.

Так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля. Соответственно, следующая рабочая неделя продлится только 4 дня - с 25 по 28 февраля. 2020 год високосный, поэтому в нем на один день больше. В этом году есть 29 февраля.

За свою вековую историю "Мужской день" поменял немало названий. А с 2002 года по решению Госдумы 23 февраля признан нерабочим праздничным днем и получил название "День защитника Отечества".

Еще три нерабочих дня, напоминают в Роструде, ожидают россиян в марте. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать в связи с празднованием Международного женского дня. 8 марта в этом году также выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет и 9 марта. А рабочая неделя затем также продлится 4 дня - с 10 по 13 марта.

Затем длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

В Роструде также обращают внимание, что 21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными днями, поэтому они будут обычными - не сокращенными. На час продолжительность рабочего дня по закону сокращается только в те дни, которые непосредственно предшествуют праздничным.