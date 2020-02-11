Россияне считают, что Трамп обостряет отношения с Москвой

Россияне считают, что президент США Дональд Трамп обостряет отношения с Россией, следует из опроса ВЦИОМ.

Такое мнение разделяют 37% опрошенных, чаще об этом говорят люди в возрасте 25-34 лет (42%) и 35-44 лет (45%). По данным исследования, 33% полагают, что президент США старается избегать конфликтов, но не идет на сближение с Россией. При этом 12% считают, что он ничего не делает, 10% затруднились с ответом и лишь 8% уверены, что Трамп стремится наладить отношения двух стран.

Также респондентам было предложено ответить на вопрос о том, какие чувства вызывает у них Дональд Трамп. В основном они называли безразличие (43%), недоверие (25%), антипатию (12%), скепсис (12%) и разочарование (10%).

Мнения россиян о политике президента РФ Владимира Путина в отношении США разделились: 43% опрошенных считают, что он не идет на сближение, но старается избегать конфликтов, следует из опроса. Среди тех, кто придерживается этой точки зрения, больше всего молодежи в возрасте 18-24 лет (60%), а также людей 25-34 лет (56%).

При этом 41% респондентов считает, что глава российского государства стремится наладить отношения Москвы и Вашингтона. По данным ВЦИОМ, такое мнение высказывают чаще люди 45-59 лет (49%) и от 60 и старше (61%).

Кроме того, 4% уверены, что президент РФ ничего не делает в отношении США, 3% считают, что он обостряет противоречия между странами.