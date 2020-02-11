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11.02.2020 18:25
Рубрика: Спорт

Россиянин Хачанов стартовал с победы на теннисном турнире в Роттердаме

Текст: Екатерина Бодякина
Теннисист Карен Хачанов. Фото: Владимир Песня/РИА Новости Теннисист Карен Хачанов. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Теннисист Карен Хачанов. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Российский теннисист Карен Хачанов со счетом 6:3, 6:3 одержал победу над 11-й ракеткой мира итальянцем Фабио Фоньини в первом круге теннисного турнира в голландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Начало сезона Хачанов провел нестабильно: на турнире в новозеландском Окленде он проиграл в первом же матче австралийцу Джону Миллману, на Открытом чемпионате Австралии провел три тяжелейших поединка, выбыв из борьбы после поражения от Ника Кирьоса в пяти сетах.

Турнир в Роттердаме начался для россиянина успешно. В первом сете встречи с Фоньини, пятым номером посева, россиянин своевременно взял подачу соперника в шестом гейме, затем сразу же упустил свою, но смог сделать еще один брейк и повести в матче. Второй сет начинался благоприятно для Фоньини, но у него возникли проблемы с левой ногой, которые только усугубили ситуацию и без того игравшего небезошибочно итальянца. В результате Хачанов довел матч до победы, проведя на корте 1 час 19 минут.

Во втором круге Хачанов сыграет с британцем Дэниелом Эвансом, который оказался сильнее немца Филиппа Кольшрайбера из квалификации.

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