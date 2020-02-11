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11.02.2020 19:15
Рубрика: Власть

Авиабаза под защитой

Российские военные разместят средства ПВО в Киргизии
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8083)
Россия планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны. Об этом во вторник рассказал статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

"В рамках данной работы планируем в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы и организовать применение подразделений беспилотных летательных аппаратов", - сказал замглавы военного ведомства, выступая в Госдуме по теме ратификации протокола между РФ и Киргизией о статусе и условиях дальнейшего пребывания российской военной базы.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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"Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО. Кроме того, будет проведена реконструкция объектов инфраструктуры аэродрома Кант, - указал Панков.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол с изменениями в соглашение о военной базе РФ в Киргизии, который позволит России ввести в состав базы подразделения беспилотных летательных аппаратов.

В протоколе также уточняется размер российской военной базы. Как отмечается в документе, в ходе инвентаризации выяснилось, что реальные площади, занимаемые военными, не соответствуют параметрам, зафиксированным в соглашении, и превышают их на 58 га. Арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории увеличилась до суммы, эквивалентной 4,7 млн долларов в год (ранее она составляла 4,5 млн долларов).

Российская военная авиабаза Кант была открыта в Чуйской области Киргизии в октябре 2003 года в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Ее главными задачами является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ.

Осенью прошлого года стало известно, что российские военные серьезно усилили свою 201-ю базу в Таджикистане, поставив туда на вооружение зенитные ракетные комплексы С-300ПС

Авиабаза оснащена самолетами Су-25СМ и вертолетами Ми-8МТВ и структурно входит в состав Центрального военного округа России.

В феврале прошлого года посол Киргизии в России заявил, что в Бишкеке не исключают открытия на территории страны второй российской военной базы. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва впервые услышала об этой инициативе, но готова обсудить ее с киргизской стороной.

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Осенью прошлого года стало известно, что российские военные усилили свою базу в Таджикистане. Как сообщала пресс-служба Центрального военного округа, первые зенитные ракетные комплексы С-300ПС поступили на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане.

"Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центральноазиатского региона коллективной безопасности совместно с силами и средствами Вооруженных сил Республики Таджикистан", - поясняли военные.

Уточнялось, что "зенитки" были доставлены из арсенала хранения ЦВО в Поволжье на железнодорожном транспорте.

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