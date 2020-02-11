Российские вузы попали в рейтинг самых интернациональных университетов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил: с каждым годом российские вузы становятся более популярными во всем мире. Увеличиваются квоты на обучение иностранных студентов, на работу в Россию приезжают профессора из ведущих вузов мира.

Британская компания Times Higher Education опубликовала результаты рейтинга "Самые интернациональные университеты мира". Среди 170 вузов шесть - российские, причем четыре - участники Проекта 5-100.

Лидер российской части рейтинга - Томский государственный университет. Он на 103-м месте в общей таблице и опережает другие российские вузы по всем критериям. А они такие: доля иностранных сотрудников университета, число иностранных студентов, количество научных публикаций, написанных в соавторстве с иностранными учеными и международная репутация университета.

На втором месте среди россиян и на 104-м в мире - МГУ им. Ломоносова.

Среди сильнейших университетов мира здесь также Московский физико-технический институт (119-я позиция), Новосибирский государственный университет (143-я позиция), Высшая школа экономики (150-я позиция) и Санкт-Петербургский государственный университет (155-я позиция).

В пятерке мировых лидеров - Городской университет Гонконга, Университет Гонконга, Федеральная политехническая школа Лозанны, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха и Китайский университет Гонконга.