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11.02.2020,  
13:43
Текст:  Антон Валагин

Российский "Кинжал" напугал шефа норвежской разведки

Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" обладает особыми характеристиками и выходит за рамки установленных категорий оружия. Одной из серьезных опасностей является быстрота ее применения, говорится в докладе руководителя разведывательной службы Норвегии (E-Tjenesten) генерал-лейтенанта Мортена Лунде. Выдержки из документа, озаглавленного "Фокус 2020: оценка вызовов безопасности", опубликовал телеканал NRK.
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

Ежегодный доклад E-Tjenesten - один из четырех документов, посвященных внешним угрозам Норвежского королевства. По этой теме также отчитываются Служба безопасности полиции (PST), Управление национальной безопасности (NSM) и Директорат гражданской защиты (DSB). Но выступление шефа разведки получилось необычайно эмоциональным.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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- Мы наблюдали летные испытания ракеты "Кинжал", одного из новых видов российского вооружения. Расчеты показывают, что если эта ракета будет выпущена с воздуха над Кольским полуостровом, то время на оповещение составит 40 минут - от момента взлета самолета до удара ракеты по цели в Норвегии, - заявил норвежский генерал.

Здесь господин Лунде ошибся. Вряд ли самолету-носителю нужно полчаса, чтобы занять позицию для пуска. Скороподъемность МиГ-31К 160 метров в секунду у земли и 250 - на высоте 10 километров.

С другой, приоритетная цель в Норвегии - наблюдательный пункт НАТО на полуострове Валангер с мощными радарами, следящими за перемещениями кораблей и авиации Северного флота, - находится всего в 172 километрах от Североморска, и для ее поражения гиперзвуковые ракеты не нужны - хватит и обычных.

Что же касается норвежских военно-морских сил, состоящих из четырех фрегатов (пятый утонул), пяти дизельных подлодок и десятка суденышек поменьше, - "Кинжал" тут ни к чему, он предназначен для охоты на крупные корабли, такие как крейсеры или авианосцы.

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