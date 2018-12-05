В Норвегии придумали, как поднять фрегат Helge Ingstad

ВМС Норвегии опубликовали иллюстрированный план по подъему фрегата Helge Ingstad, затонувшего после столкновения с танкером.

Корабль с большой пробоиной в правом борту лежит на боку у побережья Скандинавии. Водолазы достали из отсеков фрегата ракеты и другие боеприпасы. Теперь им предстоит подвести откачивающие шланги к резервуарам с горючим, чтобы освободить корабль от топлива. Затем корпус фрегата продуют воздухом, а под киль подведут прочные стропы. С их помощью пришедший из Голландии гигантский плавкран Rambiz оторвет Helge Ingstad от дна и выровняет его. Затем к поврежденному кораблю подойдет полупогружное транспортное судно BoaBarge, на котором фрегат планируется доставить на военно-морскую базу Хааконверн, пишет Naval Today.

Напомним, в ночь на 8 ноября возвращавшийся с учений НАТО Helge Ingstad оказался на пути у вдвое большего по размеру танкера Sola TS. В результате столкновения корабль получил критические повреждение, был отбуксирован к берегу и посажен на камни. Пострадали семеро моряков. По одной из версий, вахтенный офицер танкера слишком поздно заметил фрегат, поскольку тот построен по стелс-технологиям и шел с выключенным транспондером.