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13.11.2018,  
11:35
Текст:  Антон Валагин

Норвежский фрегат затонул после столкновения с танкером

Норвежская газета Аftenposten опубликовала свежие фото фрегата Helge Ingstad Королевских ВМС. Напомним, ранним утром 8 ноября возвращавшийся с учений НАТО корабль столкнулся у западного побережья Норвегии с танкером Sola TS. Фрегат получил огромную пробоину в правом борту выше и ниже ватерлинии, пострадали семеро моряков. Экипаж покинул тонущий корабль, буксиры подтащили его к берегу.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Несколько дней носовая часть Helge Ingstad держалась на плаву, но сейчас корабль полностью лег на дно с 45-градусным креном на правый борт. Из кормовых резервуаров в морскую воду попало 10 тонн топлива для палубного вертолета. По-прежнему нет информации об состоянии оружия на борту. В оснащение фрегата входят крылатые и зенитные ракеты, торпеды и артустановка. 

Второй участник аварии, нефтеналивной танкер Sola TS водоизмещением 112 тысяч тонн, не пострадал. До окончания расследования судно встало на якорь у места аварии.

В причинах ЧП разбирается комиссия Королевских ВМС. По одной из версий, причиной столкновения могла стать незаметность фрегата. Построенный с применением стелс-технологий корабль шел в предрассветной мгле с выключенным транспондером - об этом свидетельствуют данные мониторинга морского движения.

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