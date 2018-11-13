Норвежский фрегат затонул после столкновения с танкером

Фрегат Helge Ingstad Королевских ВМС Норвегии после столкновения с танкером Sola TS. Фото Martin Strande. pic.twitter.com/ZrqkuY5b6y — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 13 ноября 2018 г.

Норвежская газета Аftenposten опубликовала свежие фото фрегата Helge Ingstad Королевских ВМС. Напомним, ранним утром 8 ноября возвращавшийся с учений НАТО корабль столкнулся у западного побережья Норвегии с танкером Sola TS. Фрегат получил огромную пробоину в правом борту выше и ниже ватерлинии, пострадали семеро моряков. Экипаж покинул тонущий корабль, буксиры подтащили его к берегу.

Несколько дней носовая часть Helge Ingstad держалась на плаву, но сейчас корабль полностью лег на дно с 45-градусным креном на правый борт. Из кормовых резервуаров в морскую воду попало 10 тонн топлива для палубного вертолета. По-прежнему нет информации об состоянии оружия на борту. В оснащение фрегата входят крылатые и зенитные ракеты, торпеды и артустановка.

Второй участник аварии, нефтеналивной танкер Sola TS водоизмещением 112 тысяч тонн, не пострадал. До окончания расследования судно встало на якорь у места аварии.

В причинах ЧП разбирается комиссия Королевских ВМС. По одной из версий, причиной столкновения могла стать незаметность фрегата. Построенный с применением стелс-технологий корабль шел в предрассветной мгле с выключенным транспондером - об этом свидетельствуют данные мониторинга морского движения.