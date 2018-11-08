Норвежский фрегат попал под танкер из-за стелс-технологий

First pics up close of Norwegian frigate collision pic.twitter.com/vNsmdkjO3n — Live Monitor (@amlivemon) 8 ноября 2018 г.

Появились новые подробности аварии фрегата Helge Ingstad Королевских ВМС Норвегии.

В 4:03 по местному времени (5:03 мск) у западного побережья Норвегии в районе Хордаланн возвращавшийся с учений НАТО Trident Juncture корабль столкнулся с танкером Sola TS, шедшим под флагом Мальты в нефтяной терминал Стуре. Фрегат получил пробоину в правом борту выше и ниже ватерлинии и стал тонуть. Буксиры оттащили потерявший управление корабль к берегу и посадили на мель. В момент аварии на борту Helge Ingstad находились 137 человек. Семеро моряков получили травмы, двое доставлены в больницу. Экипаж фрегата эвакуирован. На борту Sola TS 625 тысяч тонн баррелей сырой нефти и 22 моряка, они и судно в порядке. На время расследования танкер встал на якорь неподалеку от места столкновения. После аварии нефтедобывающая компания Aker BP прекратила работы на двух месторождениях в Северном море, пишет Reuters.

Фрегат лежит на отмели с сильным правым креном и затопленной кормой. В морскую воду попало порядка 10 тонн топлива для палубного вертолета. До сих пор нет информации об оружии на борту Helge Ingstad: крылатых и зенитных ракетах, торпедах и снарядах для артустановки, которыми фрегат был вооружен на учениях.

- Плохая погода может причинить много неприятностей кораблю, сидящему на скалах. Условия, при которых произошла авария, удивительно спокойны для этого района, привыкшего к регулярным штормам и ненастьям. Положение фрегата также может измениться с приливом, - считает военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуей.

Однако интереснее всего не последствия столкновения, а его причины. По данным наблюдателей за морским движением, норвежский фрегат двигался "по-боевому", с выключенным транспондером. Учитывая заложенные в его проект стелс-технологии (корабль построен в 2009 году), можно допустить, что танкер просто не заметил его в предрассветной мгле. Нечто подобное проиходило с американским эсминцем-невидимкой Zumwalt. Во время его испытаний в Атлантике капитаны судов жаловались на то, что 183-метровый корабль выглядит на их радарах моторной лодкой.