Норвежский фрегат попал под танкер из-за стелс-технологий

First pics up close of Norwegian frigate collision pic.twitter.com/vNsmdkjO3n— Live Monitor (@amlivemon) 8 ноября 2018 г.
Появились новые подробности аварии фрегата Helge Ingstad Королевских ВМС Норвегии.
В 4:03 по местному времени (5:03 мск) у западного побережья Норвегии в районе Хордаланн возвращавшийся с учений НАТО Trident Juncture корабль столкнулся с танкером Sola TS, шедшим под флагом Мальты в нефтяной терминал Стуре. Фрегат получил пробоину в правом борту выше и ниже ватерлинии и стал тонуть. Буксиры оттащили потерявший управление корабль к берегу и посадили на мель. В момент аварии на борту Helge Ingstad находились 137 человек. Семеро моряков получили травмы, двое доставлены в больницу. Экипаж фрегата эвакуирован. На борту Sola TS 625 тысяч тонн баррелей сырой нефти и 22 моряка, они и судно в порядке. На время расследования танкер встал на якорь неподалеку от места столкновения. После аварии нефтедобывающая компания Aker BP прекратила работы на двух месторождениях в Северном море, пишет Reuters.
Фрегат лежит на отмели с сильным правым креном и затопленной кормой. В морскую воду попало порядка 10 тонн топлива для палубного вертолета. До сих пор нет информации об оружии на борту Helge Ingstad: крылатых и зенитных ракетах, торпедах и снарядах для артустановки, которыми фрегат был вооружен на учениях.
- Плохая погода может причинить много неприятностей кораблю, сидящему на скалах. Условия, при которых произошла авария, удивительно спокойны для этого района, привыкшего к регулярным штормам и ненастьям. Положение фрегата также может измениться с приливом, - считает военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуей.
Однако интереснее всего не последствия столкновения, а его причины. По данным наблюдателей за морским движением, норвежский фрегат двигался "по-боевому", с выключенным транспондером. Учитывая заложенные в его проект стелс-технологии (корабль построен в 2009 году), можно допустить, что танкер просто не заметил его в предрассветной мгле. Нечто подобное проиходило с американским эсминцем-невидимкой Zumwalt. Во время его испытаний в Атлантике капитаны судов жаловались на то, что 183-метровый корабль выглядит на их радарах моторной лодкой.
The Norwegian frigate KNM Helge Instad is in danger of sinking after being rammed by an oil tanker while returning from the NATO Trident Juncture exercise.The ship, a Fridtjof Nansen-class vessel, was hit by the Maltese-flagged oil tanker Sola TS around 4 a.m pic.twitter.com/mAhH7708oL— Hukum (@reachanshul) 8 ноября 2018 г.