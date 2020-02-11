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11.02.2020 22:10
Рубрика: В мире

Российское посольство в Германии ответило на статью посла Польши о войне

Текст: Константин Волков

Посол Польши в ФРГ Анджей Пшилебский заявил немецкой газете Märkische Oderzeitung, что СССР 17 сентября 1939 года напал на Польшу, лишив ее возможности сопротивляться Гитлеру. Слова посла процитированы в статье "Война началась не в 1941-м" (Krieg begann nicht erst 1941). Также Пшилебский считает, что в окончание войны решающий вклад внесли западные союзники, а не Советский союз. СССР же, по его мнению, извлек из войны "наибольшую выгоду", "оккупировав Украину, Белоруссию, Прибалтику, подчинив Польшу, Венгрию, Чехословакию и другие страны".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Пушков назвал "чисто польской фантазией" требования Польши на репарации от РФ

Российское посольство в Берлине назвало заявления польского дипломата "историческим ревизионизмом".

Как отметила российская дипмиссия в своем посте на Facebook, "посол Польши в ФРГ Анджей Пшилебский, следуя установкам на фальсификацию истории Второй мировой войны, обвинил СССР в равной с Третьим рейхом ответственности за развязывание самого страшного конфликта XX столетия. Советский Союз в интерпретации высокопоставленного польского дипломата был одним из его главных выгодоприобретателей (sic!) ... Поражает и другое, далекое от исторической правды заявление, будто не СССР, а западные союзники внесли решающий вклад в завершение войны".

Российские дипломаты также подчеркнули, что все конкретные факты и документы доказывают, что именно СССР внес решающий вклада в избавление Европы от фашизма, "заплатив за это страшную цену - 27 миллионов жизней советских граждан". Также в своем ответе посольство РФ напомнило, что "только в боях за сохранение польской государственности погибли свыше 600 тысяч красноармейцев".

Ранее лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Москва, равно как и Берлин, обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный ею в ходе войны.

В мире Европа Польша Вторая мировая война

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