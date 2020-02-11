Россиянам не стоит рассчитывать на сокращенные рабочие дни перед 23 февраля и 8 марта. Как пояснили "РГ" в Роструде, по закону на час сокращается продолжительность рабочего времени непосредственно в предпраздничные дни. Соответственно, если бы в этом году День защитника Отечества и Международный женский день располагались бы в середине недели, то 22 февраля и 7 марта работодатели отпустили бы сотрудников на час раньше. Но в этом году 23 февраля и 8 марта приходятся на воскресенье. Поэтому пятницы 21 февраля и 6 марта будут обычными, несокращенными рабочими днями.

Зато и в феврале, и в марте нас ждут удлиненные выходные - по три дня. День защитника Отечества россияне будут праздновать с 22 по 24 февраля. А следующая рабочая неделя продлится только 4 дня - с 25 по 28 февраля. Еще три нерабочих дня, напоминают в Роструде, ожидают россиян в марте. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать в связи с празднованием Международного женского дня. 8 марта в этом году также выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет и 9 марта. А рабочая неделя затем также продлится 4 дня - с 10 по 13 марта.

"Мы не самая празднующая страна, - отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - И США, и Германия имеют даже больше официальных праздничных дней - 12-14. А самое большое количество официальных праздников в Японии. Правда, надо принять во внимание, что общегосударственные праздники могут в других странах дополняться и местными, связанными с религией или историческими событиями".