Рублев присоединился к Хачанову в 1/8 финала турнира в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев уверенно обыграл грузинского теннисиста Николоза Басилашвили и вышел в следующий раунд нидерландского турнира.

Матч длился меньше часа и завершился со счётом 6:2, 6:3. Оба сета развивались практически одинаково: Рублев выигрывал первый же гейм с брейком, затем надежно удерживал свою подачу, а на приёме пытался вновь создать сложности сопернику. В 1/8 финала россиянина ждёт матч с Александром Бубликом из Казахстана, ранее одержавшим победу над французом Грегуаром Баррером.

Начало сезона складывается для Рублева невероятно успешно. В январе он выиграл два турнира - в Катаре и австралийской Аделаиде - и дошёл до четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии, уступив в нём 7-й ракетке мира Александру Звереву.